L'oroscopo di Paolo Fox: le previsioni di Natale segno per segno

In attesa di capira che anno sarà da punto di vista zodiacale il 2024, Paolo Fox ci presenta in anteprima come andranno le cose, soprattutto in famiglia e in amore, durante le giornate dedicate alle festività natalizie. Vi sveliamo quindi il tanto atteso oroscopo di Natale 2023!

Oroscopo Natale 2023 Ariete: purtroppo alcuni dovranno passare Natale lavorando, ma ci sarà nel complesso un recupero netto. Attenzione al malumore causato dalla Luna agitata. L’ultimo dell’anno sarà piacevole e infatti ci sarà un progetto che dovrà essere recuperato al più presto.

Oroscopo Natale 2023 Toro: il giorno di Natale dovranno fare massima attenzione alla sfera sentimentale. Stelle che aiuteranno nella buona capacità di azione. Meglio evitare i conflitti nei prossimi giorni. Sarà un Capodanno diverso dagli altri perché sono preoccupati per qualcuno o per qualcosa.

Oroscopo Natale 2023 Gemelli: Natale che nasce con Luna nel segno, ma attenzione allo stress da tenere sotto controllo. Nei prossimi giorni ci saranno diverse opposizioni planetarie che non faranno piacere all’amore. Vivranno in maniera diversa questo Capodanno e non dovranno farsi prendere da inutili malinconie.

Oroscopo Natale 2023 Cancro: il giorno di Natale sarà veramente intrigante con Venere favorevole. Momento di riflessione per tutto quanto. Non mancheranno le buone intuizioni il giorno 26. L’amore tornerà protagonista l’ultimo dell’anno.

Oroscopo Natale 2023 Leone: la vigilia di Natale sarà più comprensiva. Non dovranno sottovalutare le nuove proposte. Tornerà attiva dal giorno 29 Venere. Per quanto riguarda Capodanno devono mettere in ordine dei conti lasciati in sospeso.

Oroscopo Natale 2023 Vergine: a Natale mancherà un po’ di serenità ma non dovranno pensare ai problemi legati al lavoro perché alcuni potranno ripartire da nuovi presupposti. Nell’ultimo dell’anno ci sarà molta più riflessione che ricreazione. Almeno il prossimo anno porterà giustizia.

Oroscopo Natale 2023 Bilancia: Luna favorevole e incontri intriganti il giorno di Natale. Il prossimo anno risolveranno un contenzioso rimasto aperto. Ci vuole prudenza con molti segni mentre nell’ultimo dell’anno potranno mettere in chiaro dei dubbi in amore.

Oroscopo Natale 2023 Scorpione: un Natale davvero sereno e il giorno dopo però dovranno farsi scivolare di dosso le provocazioni. Gli ultimi due giorni dell’anno vedranno chi è nato sotto questo segno affrontare nuove sfide professionali.

Oroscopo Natale 2023 Sagittario: in amore non dovranno alimentare contrasti soprattutto nei giorni di festa. Natale da vivere in maniera tranquilla per poi scatenarsi durante il Capodanno. Nell’ultima giornata dell’anno saranno molto forti per quanto riguarda l’amore.

Oroscopo Natale 2023 Capricorno: riceveranno il regalo tanto desiderato dalla persona che amano e si riveleranno favorevoli i cambiamenti che stravolgeranno la loro vita. Attenzione al 26 per un po’ di agitazione in amore. Si chiuderà l’anno con Giove e Saturno favorevoli, serata molto divertente.

Oroscopo Natale 2023 Acquario: devono parlare chiaro e senza filtri se non vogliono perdere le staffe proprio il giorno di Natale. C’è chi deve fare un’importante scelta sul lavoro. Se il 28 il cielo sarà complicato, l’ultimo dell’anno potranno farsi scivolare addosso le provocazioni.

Oroscopo Natale 2023 Pesci: potranno vivere una Natale tranquillo evitando inutili polemiche. Devono cercare di trovare un po’ di serenità perduta. Ci sarà una rinascita sentimentale con Luna favorevole. L’ultimo dell’anno potranno passarlo con la persona che amano con tanti baci a mezzanotte