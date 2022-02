Maria Agostina, 11 anni di inferno raccontati a La Vita in Diretta: "Perseguitata e terrorizzata dal mio vicino"

Parolacce, aggressioni verbali, dispetti (anche molto pesanti), insulti, sputi e chi più ne ha più ne metta.

Undici anni in un vero inferno e, se tutto verrà confermato anche dalle forze dell'ordine che stanno indagando sulla vicenda, anche di veri e propri gesti violenti. Maria Agostina Cericola, 79enne di Olgiate ha raccontato quello che ha dovuto subire dal suo vicino di casa per oltre un decennio ai microfoni de La Vita in Diretta.

"In questi 11 anni ho passato l'inferno in questa casa perchè il mio vicino mi ha fatto paura in ogni modo. Mi minacciava e dovevo sempre chiamare la mia amica per aiutarmi. Sono stata costretta a mettere l'allarme per poter stare un po' più sicura. Specialmente da quando sono rimasta sola le cose sono peggiorate."

Maria Agostina è un fiume in piena ai microfoni de La Vita in Diretta (il servizio è andato in onda nella giornata di ieri 11 febbraio 2022). "Mi lanciava l'acqua addosso, se passavo sotto il loro balcone sputavano. Prendeva la mia porta a calci oppure spalmava la marmellata sulla maniglia. Nel 2014 ho messo le telecamere per poter avere sotto controllo tutto. Ma quando nel 2016 sono stata via 15 giorni, al mio ritorno i cavi erano stati tranciati. Mi insultavano anche dandomi della vecchia pazza".

Sul 45enne vicino di casa che avrebbe compiuto questi atti persecutori ora pende un provvedimento personale di divieto di dimora.I fatti sarebbero cominciati nel 2013 fino al 2022 quando è stato allontanato dal condominio. Ora i magistrati dovranno ascoltare la sua versione dei fatti.

Maria Agostina non ha alcuna intenzione di andarsene e rimane nella sua amata casa: "Ci ho vissuto per 25 anni, l'ho comprata con il mio compagno ed io da qui non mi muovo. Spero di ritrovare la serenità".