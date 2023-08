La nuova sfida turistica stile Capri: il lago di Como in Ape Car

Una nuova moda, almeno per il lago di Como. A lanciare un'idea di viaggio in stile Capri, è la compagnia inglese, di base a Londra, Large Minority, che propone le sue Tuk Tuk Adventures in Italia, Sri Lanka, India, Cambogia, Pakistan. Dell'originale offerta di viaggio per le strade panoramiche del Lario con il mitico Ape Car Piaggio, ne ha scritto in questi giorni anche lo storico quotidiano britannico Guardian, che ha provato l'esperienza con il suo corrispondente Gavin McOwan: "Un modo divertente e favoloso di viaggiare, la mia avventura in tuk-tuk attraverso il Nord Italia".

L'avventura lariana è presentata da Large Minority n modo davvero originale: "Molte persone hanno visto l'Italia. Ma quante persone hanno visto l'Italia al volante di una tradizionale Ape Piaggio italiano (che, per quanto ne sappiamo, è un Tuk-Tuk con accento italiano)? Non lo sappiamo con certezza, ma riteniamo che la risposta sia a metà strada tra 'poche persone' e 'non così tante persone'. Il Tuk-Tuk che guiderai in questa grande avventura italiana sarà un classico Ape Car. Come puoi immaginare, essendo italiano, è naturalmente più bello e solo un po' più sexy di tutti gli altri Tuk-Tuk.

"In questo weekend di avventure nel Nord Italia andrai in giro con il tuo Tuk Tuk da Milano a Bellagio, il tutto mentre canalizzi il tuo alter ego interiore "Sono un partecipante a Race Across the World o Amazing Race" mentre rimarrai sbalordito dall'aspra bellezza italiana trascorrendo molto tempo a perderti meravigliosamente lungo idilliache stradine di campagna. Il Lago di Como è un vero angolo di paradiso italiano che attira turisti da tutto il mondo, essendo il terzo lago più grande del mondo in mezzo a uno scenario straordinario. Bellagio si trova proprio al centro del Lago di Como a forma di Y, con viste mozzafiato e una magica atmosfera da piccolo villaggio pittoresco".