Arriva la notte della Luna organizzata dalla Nasa

Sarà un fine ottobre ricco di eventi astronomici. Nel "mese della Luna" le giornate si accorceranno di 1 ora e 21 minuti e nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre tornerà in vigore l'ora solare.

Sabato 21 ottobre arriva infatti la Notte della Luna, in tutto il mondo ci saranno eventi dedicati all'osservazione telescopica del nostro satellite. L’International Observe the Moon Night, la nostra "Notte della Luna", è organizzata dalla Nasa con la collaborazione di altre importanti istituzioni scientifiche. L'Unione Astrofili Italiani (UAI) è partner ufficiale e confida in un nuovo record di partecipazioni da parte delle associazioni di astrofili su tutto il territorio nazionale, anche a Como e dintorni. Per maggiori informazioni potete consultare questo indirizzo.

Sette giorni dopo, sabato 28 ottobre, "L’ingresso nella penombra inizierà alle 20:01 (ora italiana), raggiungendo il culmine alle 22:15". Il disco della Luna piena, pertanto, apparirà oscurato in una sua piccola porzione, nella parte bassa.

La Luna, in questo mese di ottobre, sarà, inoltre, in congiunzione con Saturno, martedì 24 e con Giove, domenica 29. Nel calendario astronomico, venerdì 6 e sabato 7 ottobre, sono in programma anche le Notti dei Giganti, dedicate a Giove e Saturno che saranno facilmente visibili.