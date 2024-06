Nostrale: dalla colazione all'aperitivo, senza trucco

Già il nome è più che un'intenzione. Nostrale, ovvero ciò che è caratteristico dei nostri luoghi, che vive o cresce o si alleva o si produce nel nostro territorio, nella nostra terra: con passione e cura nella ricerca e scelta della materia prima. In altre parole, il sapore riscoperto attraverso la tradizione che affonda nelle radici del nostro paese troppo spesso svilito da un "gusto" internazionale decisamente troppo omogeneo. Viva la diversità, dunque.

L’idea nasce nel 2022 da Christian e Alby Melillo, fratelli ed entrambi amanti della ristorazione, con l’obiettivo di proporre e trasmettere il loro gusto nel prodotto italiano, sia nei drink che in cucina. Vini naturali, piatti cucinati con grande attenzione e ricerca dei prodotti. Il tutto con la voglia di raccontare la cultura nostrana in maniera diversa, combinando i sapori e giocando sui contrasti. Nostrale è l'idea di tornare alla semplicità attraverso la genuinità, letta nella sua accezione più nobile: pulita e sincera.

Da Nostrale, a Como in via Pasquale Paoli, al riparo dalle tentazioni turistiche, è possibile gustare una immancabile colazione italiana per iniziare nel modo migliore la giornata, un pranzo di lavoro tra focacce artigianali farcite (il loro fiore all’occhiello) fino a piatti a base di primi con pasta fatta in casa, o secondi, sempre rispettando l'idea di cibo che caratterizza il locale. Naturalmente, per chiudere la giornata, è possibile godersi un aperitivo sorseggiando i loro classici drink, assaporando qualche rivisitazione o una bella bolla senza trucco.

Un'occasione unica per vivere la periferia, un quartiere popolare da riscoprire anche attraverso la fierezza con cui Nostrale ha deciso di scommettere qui: a due passi dal lago di Como ma lontano dalle luci che spengono tutto. Soprattutto la differenza di sentirsi nuovamente in un luogo dove assaporare il racconto di una storia da condividere.