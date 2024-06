Anche l'NBA ama il lago di Como

Rajon Rondo ha giocato per due anni alla University of Kentucky prima di essere scelto dai Phoenix Suns, durante il Draft NBA del 2006, e di essere scambiato con Boston, dove ha fatto il suo debutto in NBA. È stato il vincitore di due anelli NBA: nel 2008 con i Boston Celtics e nel 2020 con i Los Angeles Lakers.

E ora, proprio mente la sua ex squadra sta lottando per il titolo, i Celtics sono a una sola partita dalla vittoria, conducono la finale NBA 3-1 contro i Dallas Mavericks, l'ex campione si è sposato sul lago di Como con la stilista americana Latoia Fitzgerald. Festa super sfarzosa organizzata in Tremezzina a Villa Balbiano, una delle location vip più gettonate del Lario. A festeggiare con la coppia tante stelle NBA, da James Harden a Kyle Kuzma e Kentavious Caldwell-Pope. A colorare le nozze, oltre ai consueti fuochi d'artificio, anche una stella della musica americana, il rapper Travis Scott, da sempre molto vicino al mondo NBA.