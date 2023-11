Natale al Polo Nord a 40 km da Como: iceberg, nevicate nell'acqua (calda) e orsi polari

Hai mai desiderato di passare il Natale al Polo Nord? Senza andare troppo lontano, a solo 40 chilometri da Como, dal 25 novembre si apre un mondo incantato pieno di luci spettacolari, omini di pan di zenzero, orsi polari e un’atmosfera suggestiva. Le temperature però saranno tutt'alto che polari: l'acqua della vasca, circondata da imponenti iceberg, sarà a 32°.

Un piccolo Polo Nord: parliamo di Acquaworld, a Concorezzo in Brianza. Nelle calde acque della vasca esterna, nel parco acquatico al coperto numero uno in Italia torna la seconda edizione del “Polo Nord di Babbo Natale”. Ci saranno anche le nevicate e tanti animali luminosi, oltre alla SPA, onde altissime, cascate e scivoli.

Che cos’è Acquaworld

Aperto nel 2011, Acquaworld, è un parco acquatico e benessere unico in Italia con i suoi 20.000 metri quadrati di superficie, tra aree coperte e scoperte, nove scivoli acquatici super divertenti, piscine e vasche idromassaggio con acqua sempre calda e, in estate, un grande giardino con sdraio, lettini e ombrelloni. Il Parco è diviso in diverse aree: Benessere, Fun, Scivoli, Miniworld ed è costruito in modo tale da poter accogliere tutti gli ospiti con disabilità che potranno spostarsi autonomamente grazie all’uso di ascensori, rampe e montascale; sono inoltre a disposizione spogliatoi dedicati. Dall’agosto 2020 è proprietà Pillarstone Italy, la piattaforma fondata nel 2015 da KKR per supportare le banche italiane nella gestione delle proprie esposizioni verso asset non core e underperforming attraverso il miglioramento della performance e del valore dei business sottostanti. In tale strategia si colloca il piano di sostegno del fondo, con l’obiettivo di rilanciare il Parco sviluppandone le elevate potenzialità, offrendo ai clienti una esperienza di qualità anche attraverso l’introduzione di nuove attrazioni.