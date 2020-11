Natale 2020 a Como: la magia che il covid ci ha rubato

Il Natale come non lo vivremo quest'anno. La reporter nonché nostra lettrice Maria Cristina Nicoletti ci ha inviato questo video realizzato nel mese di dicembre 2019. Un video che serve non tanto a ricordarci una delle tante cose belle che il covid ci ha strappato, quanto piuttosto una delle tante cose belle che torneranno quando questa immane sventura sarà finita. Buona visione.

