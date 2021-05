Il Mythonauta, De Sfroos riparte su Rai2 dalle leggende del lago di Como

In attesa del nuovo album, che vedrà la luce a settembre, va in onda su Rai2 in seconda serata il giovedì a partire dal 13 maggio “Il Mythonauta”: quattro puntate da 45 minuti di vagabondaggi con Davide Van De Sfroos, all’ombra dei miti e delle leggende d’Italia, dal Lago di Como, al Molise, dalla Romagna all’Alto Adige. Storie narrate a bassa voce durante i temporali, racconti della buona notte per non dormire. Antropologie e credenze locali, personaggi ambigui avvolti dal mistero, storia e fantasia in una danza secolare che attraversa l’Italia nobiliare e popolare, urbana e rurale, sacra e profana tra cultura e superstizione, retaggi pagani e tradizioni religiose.

Per il suo debutto come conduttore Davide Van De Sfroos percorre l’Italia alla ricerca di fantasmi eroi, entità cupe e luminose, luoghi di potere e guarigione, avvicinandosi rispettosamente al mistero e alla storia di un luogo o di una figura esistita o immaginaria senza voler sfregiare la magia del mito e della leggenda ma per capire meglio il suo contesto geografico, storico, culturale o anche mistico o spirituale.

A partire dalla terra in cui Van De Sfroos è nato e cresciuto, quella del Lago di Como, lago scuro e lucente come un raso di velluto nei giorni senza vento che può tramutarsi in tempesta stravolgendo lo scenario di un lago incantato senza tempo. Il Mythonauta si recherà dapprima sull’Isola Comacina, l’isola che nel XII secolo fu maledetta da un vescovo e destinata a rimanere disabitata per secoli, ma che dagli anni 50, grazie ad un rito magico perpetrato dall’Oste Lino Nessi, è tornata alla vita in tutto il suo splendore fino a diventare meta prediletta di personaggi famosi di tutto il mondo.

Il viaggio del cercatore di leggende proseguirà poi in quel di Torno dove all’interno di una cassa chiusa da sette serrature è custodita una sacra reliquia: uno dei chiodi della croce di Cristo. Sempre a Torno Van de Sfroos scoprirà i segreti della villa Pliniana, la magnifica villa affacciata sul lago dal sapore sinistro dove si intrecciano storie d’amore e di fantasmi.

Si chiederà come mai la Pietra Pendula, l’enorme masso composto da un gambo ed un cappello di pietra, si erga maestosa nel bosco di Montepiatto come se fosse stata appoggiata al terreno dalla mano di un gigante gentile e infine si farà raccontare la leggenda del Fendin e delle streghe di Torno che in tempi lontani prendevano il volo con una barca per raggiungere posti immaginifici dove unirsi a misteriosi sabba.

Parlando con la gente del luogo Davide Van De Sfroos racconterà quanto queste storie siano rimaste nell’immaginario popolare e continuino ad essere tramandate, creando senso di comunità. Il cantautore metterà in musica durante le puntate le più belle fra queste leggende restituendo vita e corpo a storie che tutti conoscono, hanno sentito raccontare e che continuano ad affascinare generazione dopo generazione. Il Mythonauta nasce da un’idea di Davide Bernasconi, in arte Davide Van de Sfroos. Gli autori sono Alessandro Giuli, Nicola Mastronardi , Elena Milani, Piero Passaniti e Roberto Vecchi. Il produttore esecutivo è Riccardo Nicchi, la curatrice Chiara Zaccarini. Filmmaker delle immagini (insieme con la troupe Rai) Dario Tognocchi.