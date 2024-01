Ondarossa, per rivivere il mito Ferrari a due passi da Como

Un giorno, nel passato, un uomo sorprese sé stesso ad articolare un pensiero. Un pensiero perfetto. Un sogno sublime: “Il Posto Magico”. Da quell' istante, nella mente e nel cuore di quell'uomo, non trascorse ora di buio o di luce, nella quale quel sogno non si rifacesse vivo. Sempre più ossessivo. Sempre più verosimile. Così, il sogno assunse la sostanza dell'immaginazione. L' immaginazione si tradusse in desiderio. E il desiderio, infine, travolse impedimenti e scetticismi. E si fece seme. Seme di creazione. Quel sogno, che oggi è indomito e rampante come il cavallino più noto del mondo, si chiama "Ondarossa". E nonostante questo, l'uomo dai cui pensieri è scaturito e si è fatto realtà, Pierantonio Giussani, non ha più smesso di sognare. Tutto questo in corso della Vittoria 916 a Caronno Pertusella, in provincia di Varese, a pochi chilometri da Como.

La filosofia

Ondarossa non è semplicemente un museo. Ondarossa è una vera e propria filosofia. Indurre a prendere reale consapevolezza di essere italiani. In ogni singolo istante. Scoprire il come mai, da millenni, questa terra magica produca intelletti, prodotti, arte e cibi di livello completamente diverso rispetto ad ogni altra zona del mondo. Ondarossa è un'esortazione a gridare con assoluto orgoglio la propria italianità.

Gli spazi

Ripartito in più di una sala, conserva auto uniche, fra Ferrari, Maserati, Lancia, Alfa Romeo e molto altro. Ma anche collezioni di riviste automobilistiche, fedeli e prestigiose riproduzioni in scala, lavori d'arte, oggetti pieni di storia e la rigorosa ricostruzione di ambienti intrisi di Italia e "Famiglia".

Le rarità

Auto storiche e austere, sportive e colorate. Prototipi. Maquette. Telai. Motori. Qui, fra le altre, alcune vetture si distingueranno in particolare, grazie al loro carico di storia e al coefficiente di unicità. Sarà suggestivo, infatti, sedersi per alcuni attimi proprio laddove pure sedettero, per tragitti istituzionali, personalità quali Vittorio Emanuele III, la Regina Elisabetta II ed altri innumerevoli capi di stato e potenti del loro tempo.

I richiami

Solo auto? Certamente No. Ricostruzione fedele di antichi ambienti di famiglia. Legati alla tradizione italiana e all'idea stessa di focolare domestico. Ondarossa, nella sua vocazione di riscoperta dell'italianità, propone angoli insospettabili dove, con uno sguardo, riassaporare per uno o più istanti sensazioni ancestrali e intimi tepori.

Le collezioni

Lungo il magico tragitto all'interno del nostro museo, sarà possibile incappare in sorprendenti collezioni. Da riviste, tutte archiviate con scrupolo e conservate da quasi 70 anni, a riproduzioni in scala e modellini altrove introvabili. Corredati di informazioni tecniche e storiche. Senza prezzo, poi, è la sensazione che si prova quando, sbirciando foto di auto di mezzo secolo fa', si trova invece l' anima stessa dell' Italia di quei tempi.

Le eccezioni

A rompere il paradigma, violentemente, alcune perle, venute da lontano. E vi faranno riflettere: perché mai, infatti, fra tanto tricolore, auto e rarità non italiane dovrebbero trovarsi proprio qui? Perché qui, dove ad essere celebrato è l'enorme patrimonio artistico, di costume e culturale italiano, il nesso con il resto del Mondo diventa prepotente, giacché nessun paese, come il nostro, è riuscito mai ad influenzare la traiettoria dell'intera umanità. Auto che hanno vinto tutto, guidate da italiani. Altre appartenute a celebrità straniere, utilizzate apposta per i tiepidi soggiorni italiani e tanto, tanto altro a costituire il necessario e lusinghiero termine di paragone.

Adrenalina

Grazie alle sue forti partnership, Ondarossa permette di coniugare interessanti visite al museo con divertentissimi momenti di team building e svago.

Saremo felici di studiare qualcosa di perfetto, per ogni occasione, privata e aziendale. Non solo quindi visite guidate, aperitivi, pranzi o cene all'interno del museo, ma anche sessioni in pista alla guida di bolidi superveloci o di kart velocissimi su piste indoor o outdoor.

Per ogni età, per ogni tasca e per ogni occasione. Ma sempre con la stessa unica, grande passione.