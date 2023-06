Musa Lago di Como presenta il nuovo menù del Roteo

La stagione per MUSA Lago di Como, che festeggia un anno di attività, è iniziata già il 14 febbraio, dopo un brevissimo periodo di pausa a gennaio e ora gli Executive Chef Matteo Corridori e Robert Moretti hanno il piacere di presentare le nuove proposte per la primavera 2023.

Al ROTEO, il ristorante fine dining all’interno di MUSA caratterizzato da una cucina contemporanea che ambisce a emozionare attraverso la semplicità e l’eleganza, sarà possibile scegliere tra 3 percorsi: ROTEO, Né Di Carne Né Di Pesce e Vegetale. Degustazione ROTEO propone i piatti che più hanno rappresentato MUSA, i signature dish degli Chef che valorizzano i prodotti del territorio con un’influenza internazionale. Un esempio lo Spaghettone artigianale selezione “Vicidomini”, miso, burro, colatura di alici, pepe del Timut.

Degustazione Né Di Carne Né Di Pesce è il menu perfetto per gli eterni indecisi, chi non sa scegliere tra carne e pesce oppure per chi non vuole proprio scegliere e non vuole privarsi di nessuna possibilità. Spiccano l’Anguilla cotta allo “Yakitori” con N’duja, latticello allo yuzu e agretti e i Bottoni di pollo arrosto, gambero rosso di Mazara, zafferano “red gold” e spuma di parmigiano. Degustazione Vegetale infine è il percorso interamente vegetale, dove ingredienti solitamente utilizzati come contorni vengono valorizzati e resi protagonisti in ogni singola portata, onorando una delle stagioni più importanti per chi, come gli Chef Corridori e Moretti, ama la natura: la primavera. Nuovissimo anche il lunch menu à la carte che tramite 12 variegate proposte (3 antipasti, 3 primi, 3 secondi e 3 dessert) spazia tra piatti più freschi e più elaborati per accontentare tutti i palati e adatti ad ogni occasione.

Ultima novità, ma non per importanza, riguarda l’appuntamento con il brunch domenicale, l’occasione perfetta per passare le giornate in riva al lago, specialmente con la bella stagione ormai alle porte. Dalle ore 12 alle 15 immersi in un ambiente curato e accompagnati da live music per il giusto mood, i piatti proposti dagli Chef Corridori e Moretti come ad esempio Eggs on toast, guacamole al rafano, trota salmonata, olandese allo zafferano oppure Croque Monsieur con Culatello e tartufo bianchetto, saranno accompagnati dai cocktail selezionati dal Bar Manager Edoardo Felsini, come ad esempio Basil Smash (Tanqueray London Dry, Lemon, Sugar, Basil) o, se si preferisce un mocktail, Merope (Seedlip Groove, Agave Syrup, Homemade Citrus Soda).

Per ulteriori informazioni: