Ecco il MUSA Hotel, il nuovo 5 stelle del Lago di Como

Un nuovo 5 stelle si affaccia sul Lago di Como in quel di Sala Comacina, a due passi dalla Tremezzina. L’idea è della famiglia Gray, una coppia di coniugi, imprenditori nel settore viaggi e turismo da quasi 40 anni. Esperti nell’accogliere una clientela dalle richieste di alto livello in merito a esigenze di viaggio e di soggiorno, hanno scelto di intraprendere una nuova avventura in una delle più belle località al mondo e farne un luogo unico, dove diverse correnti si incontrano per dare vita a MUSA, il sogno italiano.

Una villa privata con 6 camere da letto, vasca idromassaggio e piscina a sfioro con vista sul Lago di Como, attrezzatura da palestra e cucina completamente attrezzata. MUSA è il nuovo volto del Lago di Como: in un solo luogo è racchiusa la vera essenza dell’italianità, declinata in momenti di relax panoramico ed indimenticabili emozioni gourmet. L’anima dell’ospitalità incontra quella della ristorazione, per dare vita ad un qualcosa di unico, che saprà sorprendere ogni giorno di più.

La filosofia dell’accoglienza non poteva che sposare il benessere puro, e l’area wellness è il posto giusto per concedere agli ospiti alcuni momenti di puro relax, in cui rigenerarsi completamente e dimenticare ogni preoccupazione. La nuova dimensione dell’ospitalità parla la lingua del MUSA, che è internazionale e non conosce confini: qui l sogno italiano diventa realtà ed è declinato nelle infinite sfumature dell’accoglienza, dalla vacanza al viaggio d’affari, dalla cena gourmet al trattamento più glamour, passando per un aperitivo sul lago.

Respirare e rilassarsi sul Lago di Como. La location, in prima fila sulle sponde del lago, è solo il primo assaggio per creare la giusta atmosfera, per un soggiorno di totale relax. Per questo al MUSA hanno progettato un'accogliente area benessere, per coccolare gli ospiti durante la loro permanenza al MUSA.

In estate si può optare per un bagno rigenerante nella piscina outdoor vista lago, selezionare uno o più dei trattamenti esclusivi, provare la sauna o il bagno turco o - perché no - scegliere una combinazione di più servizi, per rigenerarsi completamente.