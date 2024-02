Mr. and Mrs. Smith: la serie girata sul lago di Como è in onda su Prime

Su Prime Video è uscita Mr. & Mrs. Smith, serie tv spy-comedy creata da Francesca Sloane e Donald Glover e interpretata dallo stesso Glover insieme a Maya Erskine. La serie, presentata con un frame dei protagonisti proprio sul Lario, è un remake del celebre film del 2005 che fece conoscere e innamorare Brad Pitt e Angelina Jolie, ma come abbiamo scritto fin dal titolo di questa recensione Mr. & Mrs. Smith non è la tipica serie remake. E questo è un bene, come spieghiamo più sotto. Ma prima, la sintesi senza spoiler della trama di Mr. & Mrs. Smith.

Le riprese sul lago di Como

In Tremezzina, tra cast, produzione e comparse locali circa 280 persone hanno lavorato per queste riprese che hanno visto coinvolto il comune di Lenno ma anche Azzano, Ossuccio e Argegno e anche alcuni punti della Statale Regina per gli inseguimenti in un serie davvero è ricca di star di Hollywood: oltre ai protagonisti, una delle prime che riconosciamo ad Alexander Skarsgard. Ma presto fanno capolino anche Paul Dano, Parker Posey, Ron Perlman, che ha dimostrato di amare particolarmente il Lario, John Turturro, Eiza González e Sarah Paulson.

Di cosa parla la serie Prime Video Mr. & Mrs. Smith

La prima differenza con il film di Brangelina è che in questa serie John e Jane Smith non sono una coppia sposata che segretamente l'uno dall'altra lavorano per due agenzie segrete rivali: in questa serie, infatti, John e Jane (che non sono i loro veri nomi) vengono assoldati dalla stessa agenzia di spionaggio per lavorare come coppia, inscenando un matrimonio finto.

La storia inizia quindi dai loro colloqui individuali, in cui parlano di sé stessi e delle proprie vite, per poi scoprire alla fine di essere stati accoppiati tra loro per iniziare questa particolare avventura professionale. Si trasferiscono nel loro nuovo lussuoso appartamento di Manhattan e a quel punto il loro datore di lavoro, il signor Ciao-ciao (mr Hi-Hi) inizia ad assegnare loro le prime missioni.

Jane e John dovranno quindi conoscersi meglio mentre lavorano, e inevitabilmente scatterà qualcosa nel loro rapporto, trasformandoli in una vera coppia. Ma noi ci fermiamo qui per non spoilerare: se volete carpire qualche altro dettaglio qui sotto c'è il trailer ufficiale di Mr. & Mrs. Smith.

Perché non perdersi questa serie (perché c'è Glover)

I motivi ce li ha spiegati Claudio Pizzagallo su Today. Come scrive Claudio Pizzagallo su Today.Abbiamo invece spoilerato nel titoletto qui sopra il principale motivo per cui Mr. & Mrs. Smith è una serie da non perdersi assolutamente, ed è il creatore e protagonista Donald Glover.

Se avete visto Atlanta (su Disney+) o Swarm - Sciame (su Prime Video) già sapete che il tocco di Glover è originale, ironico ma anche crudo, violento eppure divertente, reale e surreale allo stesso tempo. E Mr. & Mrs. Smith non fa eccezione. Partendo dalla cosa più teoricamente prevedibile che ci sia, ovvero il remake di qualcosa di già visto, Glover riesce a sorprendere, divertire e tenere con il fiato sospeso per tutta la durata degli episodi.

Questa serie ha avuto una produzione travagliata, venendo rimandata a causa degli scioperi di Hollywood e registrando anche la rinuncia di quella che sarebbe dovuta essere la protagonista femminile, Phoebe Waller-Bridge (la protagonista di Fleabag). Alla fine, però, il prodotto che arriva sugli schermi è semplicemente brillante, unico e apparentemente perfetto. Da non perdere per nessun motivo, appunto.