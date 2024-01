L'impresa di 3 comaschi in cima al monte Palanzone

Oramai li conosciamo per il loro amore per le montagne e per le loro avventure: sono il trio di comaschi composto da Pinaz, il capitano, Sergio e Massimo che amano fare queste escursioni anche per sistemare luoghi simbolici lasciati un po' andare. Come quando lo scorso maggio, caricandosi in spalla arnesi e pennelli, sono andati sulla cima del Broletto per ristrutturare ciò che si trovava già lassù in disuso, come le sedie e le panchine della vecchia manovia ora in disuso. La nuova missione invece si è svolta il 14 gennaio quando il gruppo comasco ha raggiunto la cima del Palanzone. Anche questa volta con un nobile intento, ovvero quello di posizionare la bandiera italiana sul monumento degli alpini che ne era sprovvisto. Partiti con un bel sole, arrivati in cime hanno trovato la tormenta che ha reso un po' più difficile il tutto.

Ci spiega Sergio: "Siamo partiti col sole e siamo arrivati con la tormenta, ma abbiamo portato a termine la missione. L'idea, come sempre, è partita dal "capitano Pinaz" che ha fatto presente che mancava proprio la bandiera sul monumento degli alpini

Peppo caldera ci ha donato la bandiera e noi siamo saliti a posizionarla di fianco alla campana messa da qualche mese".

Nonostante il tempo instabile, oltre ad aver messo la bandiera al suo posto, la camminata ha regalato, come sempre, dei bellissimi panorami. Li attendiamo per la prossima avventura!