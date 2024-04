Al mondiale della pizza Donnarumma presenta il sapore "pompeiano"

Sembra una pizza, quella raffigurata in un dipinto pompeiano di 2000 anni fa. Naturalmente non lo può essere, almeno per come pensiamo alla pizza oggi, dato che mancavano alcuni degli ingredienti più caratteristici, come i pomodori e la mozzarella. Tuttavia, come risulta da una prima analisi iconografica di un affresco con natura morta, emerso nei giorni scorsi nell'ambito dei nuovi scavi a Pompei, ciò che viene rappresentato sulla parete di un'antica casa pompeiana potrebbe essere un lontano antenato della pietanza moderna.

A Como, dove la tradizione della vera pizza napoletana trova con Agostino Donnarumma una delle sue espressioni più autentiche, la "pizza pompeiana" è stata riprodotta in una interpretazione il più fedele possibile: "L'ho rappresentata nello stesso modo del dipinto facendo un tipo di focaccia con fichi, castagne, noci, melograno e qualche acciughina. Non ho messo il pomodoro perché 2000 anni fa doveva ancora essere scoperto. Probabilmente allora non c'era conoscenza nemmeno della lievitazione, io però l'ho raffigurata in questo modo. Nel dipinto sembrava esserci anche un specie di pesto e io l'ho aggiunto con una salsa di limone con dei semi di girasole e lino". Questa pizza verrà portata al concorso mondiale da Agostino Donnarumma che sarà presente alla competizione giovedì 11 aprile.