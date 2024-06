Miss Mamma Italiana 2024, ecco chi sono le due donne comasche premiate

Proseguono in tutta Italia le selezioni per Miss Mamma Italiana 2024, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 31° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme con un’età tra i 25 ed i 45 anni. Esiste anche la fascia Gold per le mamme dai 46 ai 55 anni e quella Evergreen per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene Arianne, Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Premiate due comasche

Lo scorso fine settimana a Crema, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2024”. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche), che rappresentasse la loro personalità. La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Chiara Confalonieri, 28 anni, casalinga, di San Fermo della Battaglia (Como), mamma di Tommaso di 2 anni; la fascia Miss Mamma Italiana Gold(riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata ad Ilaria Paladini, 48 anni, impiegata, di Tribiano (Milano), mamma di Beatrice e Ginevra, di 17 e 13 anni. Antonella Intini, 56 anni, cassiera, di Cermenate (Como), mamma di Vanessa di 28 anni, si è aggiudicata la fascia Miss Mamma Italiana Evergreen (riservata alle mamme con più di 56 anni).



Le mamme interessate a partecipare (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure

consultare il sito www.missmammaitaliana.it