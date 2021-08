Miss Mamma Italiana 2021: ecco chi sono le comasche premiate

Domenica 07 agosto, nel green del “Caffecchio Living Bar” a Cantù, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2021”. Le mamme partecipanti, hanno prima sfilato in passerella con abiti eleganti poi sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette

gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche).



Queste le mamme che insieme a Noemi Ingrosso, accedono alle Pre Finali Nazionali di “Miss Mamma Italiana 2021” (per le mamme dai 25 ai 45 anni), in programma a Bellaria - Riviera Romagna, dal 9 al 12 settembre:

? “Miss Mamma Italiana Solare” SILVIA BRAMBILLA 44 anni, impiegata, di Lurago d’Erba (CO), mamma di Stefano di 12 anni;

? “Miss Mamma Italiana Fashion” MARIA RAIMONDO 36 anni, operaia, di Varese, mamma di Sarah e Martina, di 8 e 5 anni;

? “Miss Mamma Italiana Glamour” CLARA PINCHETTI 38 anni, baby sitter, di Como, mamma di Rocco e Filomena, di 11 e 7 anni;

? “Miss Mamma Italiana Sprint” LUCIANA PAPALEO 35 anni, pizzaiola, di Carbonate (CO), mamma di Jonathan di 11 anni.

Queste invece le altre mamme premiate, che si sono aggiudicate il pass di accesso per le Fasi Finali di “Miss Mamma Italiana GOLD” (riservata alle

mamme dai 46 ai 55 anni) e “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” (riservata alle mamme con più di 56 anni):

? “Miss Mamma Italiana Gold Sportiva” LIVIA CANALI 49 anni, addetta alle pulizie, di Bosisio Parini (LC), mamma di Giovanni, Sergio, Anna e Syria, di 24, 22, 20 e 18 anni;

? “Miss Mamma Italiana Gold Dolcezza” NICOLETTA BRIOSCHI 49 anni, impiegata, di Milano, mamma di Chiara ed Andrea, di 21 e 18 anni;

? “Miss Mamma Italiana Gold Romantica” ANNA TROMBETTA 54 anni, casalinga, di Como, mamma di Alessandro e Marco, di 30 e 28 anni;

? “Miss Mamma Italiana Evergreen Fascino” TITA PETRONELA 67 anni, casalinga, di Brenna (CO), mamma di Piero, Davide e Daniela.

L’evento è stato presentato da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso, da Luisa Procopio “Miss Mamma Italiana Dolcezza 2018” e dalla modella Melissa Bassetti.

Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541

344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it