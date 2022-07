Miss Eleganza Lombardia è la comasca Rebecca Gaddi che vola alle pre finali di Miss Italia

A vincere il titolo di Miss Eleganza Lombardia è la comasca Rebecca Gaddi e con questo (dopo essersi già aggiudicata la fascia di Miss Golf club Rossera) vola direttamente alle fasi nazionali, ovvero le pre finali di Miss Italia. L'incoronazione è avvenuta ieri 2 luglio allo shopping center di Gavirate, Campo dei Fiori. Quello vinto da Rebecca è un titolo molto ambito che venne ideato dal patron Enzo Mirigliani in onore di Sofia Loren. Era il 1950 e la Loren arrivò quarta a Miss Italia a Salsomaggiore Terme. Vinse quell'edizione la sedicenne Anna Maria Bugliari e Sophia ottenne il titolo di Miss Eleganza, creato proprio per l'occasione.

Miss Italia, chi è Rebecca Gaddi

Rebecca Gaddi ha 24 anni, è di Como ed è alta 1.75m. Studia medicina osteopatica e il suo sogno è quello di specializzarsi nella cura e nell'assistenza di bambini e mamme in gravidanza. Ama ballare e infatti durante il concorso per Miss Eleganza Lombardia ha danzato sulle note di Easy on me. Le piace in particolar modo la danza moderna, contemporanea, l'hip hop e i ritmi latinoamericani. Rebecca si è aggiudicata oltre alla fascia e alla corona, anche un meraviglioso gioiello Miluna offerto dalla Gioielleria Angelini di Ceriano Laghetto (Monza e Brianza). La madrina della serata è stata Nika Durisova, che a Finale di Lovere si è aggiudicata il titolo di Miss Bella dei Laghi 2022.

(foto di Michele Biglioli)