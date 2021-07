Miss Como: ripartire dalla bellezza per rilanciare il turismo e il commercio

Miss Como in rampa di lancio. Manca davvero poco alla ripartenza. Annunciato già nel 2019 poco prima della Pandemia, la ripartenza è vicina. Incontri tra Enti locali e associazioni dei commercianti per pianificare una ripartenza con criteri di sicurezze e bellezza. Miss Como sarà il trampolino di lancio non solo della bellezza nostrana, bensì un progetto per rilanciare il turismo comasco, che coinvolgerà località, artigiani, commercianti del territorio del lago. Un progetto voluto fortemente dall’organizzatore Luca Silver che in questi 15 anni ha maturato il pensiero del ritorno ai fasti del 2004 e 2005 quando portò le finali del concorso presso Lario Fiere di Erba davanti a oltre 50000 persone con giornate di spettacoli, sfilate, auto, ospiti illustri della musica e della moda locale.

“Il mio pensiero è quello di riportare Miss Como in grande, pensando al turismo e al suo rilancio. La miss dovrà avere caratteristiche che rappresentino il nostro territorio. Non solo bellezza, ma anche la conoscenza del nostro lago, dei luoghi, dei valori e della cultura stessa. Era una mia prerogativa 20 anni fa, oggi vedendo gli accadimenti che ci stanno segnando credo molto in questa cosa. Quando ripartiamo? Credo a breve con una formula smart e interattiva, perchè il web ci aiuta a stare vicini, in massima sicurezza, però di questo ne parleremo quando daremo lo start dal sito web ufficiale in preparazione e dai social”.

Con queste poche parole l’organizzatore del concorso Luca Silver ha voluto annunciare la ripartenza.

Per informazioni e contatti 3383038283 oppure mail: info@silverpromotion.it