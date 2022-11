Milano e Lombardia a Tavola 2023: premio per il piatto dell'anno al ristorante Materia di Cernobbio

La guida "Milano e Lombardia a Tavola 2023" è giunta alla sua seconda edizione, contiene 200 ristoranti, 40 pizzerie e 80 tra prodotti e vini di qualità. Il meglio della ristorazione lombarda, a cominciare da Milano e fino alle altre province. Davide Caranchini del ristorante Materia di Cernobbio ha vinto il premio per il Piatto dell’anno, assegnatogli per la sua Insalata di mare. Questa la motivazione letta durante la premiazione (foto): "Un piatto nuovo eppure già classico. Mirabile esempio di equilibrio rivoluzionario nel sovvertire i valori dei suoi ingredienti con acutezza e ironia". A premiarlo Francesca Menzozza, responsabile marketing di Riso Scotti.

Pizzerie dell'anno

Il premio Pizzeria dell'Anno è andato a tre realtà: Simone Lombardi della pizzeria Crosta di Milano, Paolo de Simone della pizzeria Modus di Milano e Daniele Possi della Pizzeria P di Lissone.

I premi di Milano

Carlo Cracco, il celeberrimo chef di Cracco in Galleria a Milano, è stato insignito del premio Chef dell’anno. Manuele Pirovano del ristorante D’O di Cornaredo ha ottenuto il premio come Sommelier dell’anno, Valentina Bertini del ristorante Langosteria Cucina di Milano il premio per la la Migliore carta delle bollicine. Manuel Tempesta del ristorante Seta di Milano è stato premiato come Maitre dell’anno, mentre il premio per La migliore cucina etnica dell’anno è andato a Yoji Tokuyoshi del ristorante Bentoteca di Milano. Il premio Dolce dell’anno è stato vinto infine da Federico Rottigni del ristorante Sensorium di Milano per il suo sorbetto di foglie di vite, mosto alchemico, rose e terra di vinaccia.

Il resto della Lombardia

Anche nel resto della Lombardia sono stati assegnati diversi premi. Oltre a Davide Caranchini del ristorante Materia di Cernobbio (Como) per il Piatto dell’anno sono stati anche altri i premiati. Bassano Vailati della locanda Da Bassano Trattoria di Madignano (Crema) ha ricevuto il premio La cucina che onora il territorio. Il premio Cantina dell’anno è andato al ristorante Da Vittorio della famiglia Cerea, a Brusaporto (Bergamo), mentre Stefano Zanini del Ristorante MoS di Desenzano del Garda (Brescia) ha conseguito il titolo Il giovane dell’anno. Il Ristorante Dina di Gussago (Brescia) ha ricevuto il premio Ricerca e innovazione, mentre Michele Lazzarini del ristorante Contrada Bricconi di Oltressenda alta (Bergamo) ha conseguito il premio come Novità dell’anno.