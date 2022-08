Le migliori idee per il primo weekend d'agosto sul Lago di Como

Ultimo weekend di luglio in cui il meteo prevede ancora tanto sole ma anche qualche temporale. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre agli eventi che trovate in questa pagina, tra le innumerevoli gite che si possono fare sul lago di Como. Qualche meta per trascorrere al fresco questo fine settimana di luglio. Una guida con tutte le escursioni sul Lario: in montagna, in barca, al lido, in spiaggia. E ancora un aperitivo e una cena con vista mozzafiato.

1 . Le 7 passeggiate più belle

Il Lario non ha certo bisogno di presentazioni: è uno dei più belli al mondo e uno dei più gettonati tra i turisti internazionali. Ma il lago di Como non è solo sinonimo di ville, alberghi di lusso, vip e gite in barca; il lago di Como è un punto di riferimento anche per gli appassionati di escursioni, per gli amanti del trekking o anche solo per chi vuole fare una passeggiata alla domenica con la famiglia. Ecco allora una piccola lista di camminate che non pretende ovviamente di essere esaustiva, dal momento che gli itinerari e le passeggiate sul lago di Como sono tantissime. Ne abbiamo scelte 7 tra le più "popolari" e adatte a tutti. Continua