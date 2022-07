Le migliori idee per l'ultimo weekend di luglio sul Lago di Como

1 . A Pigra in funivia

Forse il mezzo più veloce, idrovolanti a parte, per osservare il lago di Como dall'alto. La realizzazione della funivia Argegno-Pigra, ad opera della Ditta Badoni, permette infatti di raggiungere in solo 4 minuti, superando un dislivello di 648 metri, il più bel terrazzo esistente nelle prealpi Comasche. Due cabine da 12 posti si alternano lungo un percorso che ha pendenze notevoli, dal 71% al 95%, e permettono al viaggiatore di godere di un'incomparabile vista sul lago e sui monti circostanti. L'importanza di quest'opera non è certo solo turistica, infatti, essa costituisce ancora oggi un vero e proprio cordone ombelicale fra il paese, Pigra, e la riva del lago dove vi è la possibilità di raggiungere Como o Bellagio tramite i battelli della navigazione del lago di Como. Rimane inoltre la funivia più ripida d'Italia (non tenendo in considerazione la piccola funivia del Santuario del Sacro Monte di Varallo). Continua

2 . Salendo al fresco Fa bella mostra di sè da molti angoli del lago. In un certo senso domina tutto l'Alto Lario: da Menaggio a Domaso appare di fronte maestoso, ma lo si osserva benissimo tanto da Lezzeno o Bellagio quanto dalla Tremezzina. Di bella forma piramidale con linee regolari, il Monte Legnone rappresenta il poderoso pilastro d'angolo tra il bacino del Lago di Como e la Valtellina, separando quest'ultima dalla Valvarrone, solco vallivo adiacente alla Valsassina. Con i suoi 2609 metri è la vetta più alta delle Orobie Lecchesi. Tuttavia il primato tra le vette della provincia di Como spetta al Monte San Primo: è la cima più elevata del triangolo lariano e sovrasta le rive del Lago di Como e Bellagio; una montagna che, con i suoi 1682 m s.l.m., si colloca esattamente tra i due rami del Lago. Continua.

3 . Baita Bondella

Una delle mete preferite dai comaschi in tutte le stagioni. Ma è d'estate, quando si cerca un riparo dall'afa della città, che Brunate e i suoi rifugi diventano un riparo irresistibile. Dall'inizio del secolo scorso, la baita Bondella offre ristoro ai numerosi amanti delle nostre montagne e della tradizionale passeggiata delle colme. La baita Bondella, che si raggiunge a piedi partendo da Brunate o da San Maurizio, dispone di 4 camere per un totale di 12 posti letto e due mini appartamenti con cucinino. Pernottare alla Baita Bondella significa risvegliarsi nella natura, respirare l'aria fresca del mattino a 1100 metri d'altitudine e magari partire per escursioni nei dintorni, dove non è difficile incontrare e fotografare la fauna locale. Alla Baita Bondella è possibile sia pranzare sia cenare, previa prenotazione. Continua.

4 . Le 7 passeggiate più belle

Il Lario non ha certo bisogno di presentazioni: è uno dei più belli al mondo e uno dei più gettonati tra i turisti internazionali. Ma il lago di Como non è solo sinonimo di ville, alberghi di lusso, vip e gite in barca; il lago di Como è un punto di riferimento anche per gli appassionati di escursioni, per gli amanti del trekking o anche solo per chi vuole fare una passeggiata alla domenica con la famiglia. Ecco allora una piccola lista di camminate che non pretende ovviamente di essere esaustiva, dal momento che gli itinerari e le passeggiate sul lago di Como sono tantissime. Ne abbiamo scelte 7 tra le più "popolari" e adatte a tutti. Continua

5 . I migliori agriturismi

Prosegue il nostro viaggio nel mondo della ristorazione immersa nella natura. Dopo le trattorie del Lago di Como e i ristoranti fuori porta, ci siamo messi alla ricerca dei migliori agriturismi della provincia di Como. Ne abbiamo scelti 10, sapendo di non essere esaustivi ma certi comunque di offrire un'ampia selezione di ciò che proprone in questo senso il nostro territorio. Un piccolo viaggio per chi è alla ricerca di un piatto a chilometro zero, dove la qualità della materia prima è garantita da chi la produce. Ma soprattutto dove il rispetto per la terra è una regola inviolabile. Continua.