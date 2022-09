Primo weekend d'autunno, le 10 migliori gite sul Lago di Como

Primo weekend d'autinno con tempo incerto e forse anche qualche pioggia. Ecco comunque i nostri suggerimenti, oltre agli eventi che trovate in questa pagina, tra le innumerevoli gite e passeggiate che si possono fare sul lago di Como. Qualche meta per trascorrere ancora all'aperto questo ultmo fine settimana di settembre. Una guida con tutte le escursioni sul Lario: in montagna, al lido, in spiaggia. E ancora un aperitivo e una cena con vista mozzafiato.

La Val d'Intelvi è un luogo che non finisce di regalare magnifiche occasioni per chi desidera camminare nella natura alla ricerca di panorami mozzafiato. Nelle scorse settimane vi abbiamo portato a San Zeno, poi a Orimento e infine a Erbonne. Da questo magico borgo (foto sotto) siamo ripartiti per raggiungere Pian d'Alpe, un'altra vetta dalla quale il lago di Como si mostra da un'insolita angolatura che mette in fila l'isola Comacina, punta del Balbianello e Bellagio Una vista meravigliosa che si manifesta dopo una facile camminata in lieve salita attraverso il sentiero indicato all'interno dell'agglomerato di Erbonne. In poco meno di un'ora si arriva a circa 1000 metri dal'altitudine, dove Pian d'Alpe offre la sua prospettiva unica sul Lario. Da qui si può ripartire per uno dei rifugi storici dei monti lariani, il Prabello, attraverso mulattiere nel bosco e sentieri attorniati da larici. Grazie a questo inverno mite e con poca neve, anche in questa stagione tutti possono raggiungere facilmente la meta. Continua.

2 . Panchine giganti

Spuntano un po' ovunque e ovviamente anche il lago di Como non poteva sottrarsi alla moda della Big Bench, ovvero le panchine giganti installate in punti panoramici. Tra le più note sul Lario certamente quella di Bellagio in località Civenna. L'opera, inaugurata sabato 22 maggio, rientra nel Big Bench Community Project (BBCP), ideato dal designer Chris Bangle e da sua moglie Catherine, entrambi cittadini del Comune piemontese di Clevasana, in provincia di Cuneo. Si tratta di un progetto senza scopo di lucro la cui finalità è la promozione del territorio e delle sue peculiarità artigianali in cui le panchine giganti vengono installate. Il concetto alla base dell'idea artistica è quello di proporre un nuovo modo di ammirare il territorio. Il tutto è partito dalle Langhe dove Bangle ha realizzato la prima panchina. Continua.

3 . Eremi e Santurari

"E con te passare il giorno a visitar musei, monumenti e chiese parlando inglese. E tornare a casa a piedi dandoti del lei". Perfettamenti aderenti al credo battistiano, abbiamo pensato di raccogliere in questa nuova guida i nostri "viaggi sacri". Il meglio delle chiese e dei santuari che abbiamo visitato e fografato per voi in questi mesi trascorsi sul nostro meraviglioso lago di Como. Angoli di rara bellezza da cui si godono panorami mozzafiato soprattutto in primavera. E allora ecco le dieci meraviglie del cielo che proteggono il Lario. Partiamo? Perchè no. Continua.