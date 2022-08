Le 10 migliori idee per un weekend d'agosto sul Lago di Como

Weekend d'agosto in cui il meteo prevede ancora tanto sole sabato e domemica. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre agli eventi che trovate in questa pagina, tra le innumerevoli gite che si possono fare sul lago di Como. Qualche meta per trascorrere al fresco questo lungo fine settimana d'agosto. Una guida con tutte le escursioni sul Lario: in montagna, al lido, in spiaggia. E ancora un aperitivo e una cena con vista mozzafiato.

1 . Gita ai crotti

Il crotto è una cavità naturale tipica delle regioni montuose delle Alpi, in particolare delle zone di Como e Lecco a ridosso del lago, della Valchiavenna e del Canton Ticino. All’interno di queste cantine naturali scavate nella roccia soffia il Sorèl, una correnta di aria fresca che proviene dal sottosuolo e che mantiene nell’ambiente temperatura e umidità costanti tutto l’anno. Nello specifico si tratta di anfratti naturali che si sono creati all’interno delle alture che circondano il lago, probabilmente durante una delle grandi glaciazioni. Non si tratta di fenomeni carsici, bensì di quello che rimane di canaloni scavati dal ghiaccio e dall’acqua. La loro caratteristica principale, come detto, è quindi quella di essere delle grotte, nelle quali riesce a mantenersi una temperatura costante sia d’estate che d’inverno molto fresca, tra i 6° e gli 8°. Alcuni di questi si sono trasformati con il tempo in osterie e ristoranti dove gustare i prodotti tipici locali. Uno dei più suggestivi si trova a Stazzona, piccolo comune dell'Alto Lario tra Dongo e Gravedona. Continua.

2 . I migliori agriturismi Prosegue il nostro viaggio nel mondo della ristorazione immersa nella natura. Dopo le trattorie del Lago di Como e i ristoranti fuori porta, ci siamo messi alla ricerca dei migliori agriturismi della provincia di Como. Ne abbiamo scelti 10, sapendo di non essere esaustivi ma certi comunque di offrire un'ampia selezione di ciò che proprone in questo senso il nostro territorio. Un piccolo viaggio per chi è alla ricerca di un piatto a chilometro zero, dove la qualità della materia prima è garantita da chi la produce. Ma soprattutto dove il rispetto per la terra è una regola inviolabile. Continua.

3 . Aperitivo per gli occhi

Se siete in cerca di un posto tranquillo, lontano dai rumori e dal caos della città, vi proponiamo la nostra guida all'aperitivo sul lago di Como. Abbiamo scelto alcuni luoghi iconici dove poter fare un gustoso aperitivo senza rinunciare al panorama unico del nostro Lario, che in estate si fa ancora più seducente. Da Como fino a Cremia, muovendoci da una sponda all'altra del lago, toccando Torno, Tremezzo, Lenno, Bellagio, Faggeto, Carate Urio, Laglio e Cernobbio. Scopriteli tutti e trovate il vostro preferito. Continua.

4 - Trattorie con vista