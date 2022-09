Primo weekend d'ottobre, le 10 migliori gite sul Lago di Como

Primo weekend d'ottobre con il meteo che promette ancora sole. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre agli eventi che trovate in questa pagina , tra le innumerevoli gite e passeggiate che si possono fare sul lago di Como. Qualche meta per trascorrere ancora all'aperto questo primo fine settimana di ottobre. Una guida con tutte le escursioni sul Lario adatte alla stagione.

"E con te passare il giorno a visitar musei, monumenti e chiese parlando inglese. E tornare a casa a piedi dandoti del lei". Perfettamenti aderenti al credo battistiano, abbiamo pensato di raccogliere in questa nuova guida i nostri "viaggi sacri". Il meglio delle chiese e dei santuari che abbiamo visitato e fografato per voi in questi mesi trascorsi sul nostro meraviglioso lago di Como . Angoli di rara bellezza da cui si godono panorami mozzafiato soprattutto in primavera. E allora ecco le dieci meraviglie del cielo che proteggono il Lario. Partiamo? Perchè no. Continua .

Insieme ai magnifici 10 borghi del lago di Como , ecco anche qualche suggerimento per affrontare l'autunno all'insegna della bellezza. Una piccola guida per trascorrere questi giorni d'ottobre all'aria aperta tra le bellezze del nostro territorio. Così, inseguendo il sapore delle leggende, dell'arte e della magia del Lario, ecco dieci idee per escursioni e passeggiate alla portata di tutti in alcune delle nostre più suggestive location con vista mozzafiato. Continua .

La castagna è un frutto tipico delle nostre montagne. Le trovi nei numerosi castagneti che circondano il lago avvolte da un involucro verde spinoso che si apre solo una volta terminata la maturazione, da settembre a novembre. La castagna è sempre stata diffusa e facile da reperire, questo ne ha reso la farina alla base di focacce e polente, una sorta di pane dei poveri. Ma attenzione alle castagne matte, qui come distinguerle . Nei boschi del comasco, una delle attività principali dell'autunno è proprio la raccolta delle castagne. Oltre alle molte sagre, andare per boschi a raccogliere questo gustoso frutto di stagione durante il weekend è un rito ancora molto apprezzato da tutti, soprattutto dai bambini che amano tanto fare scorpacciate di caldarroste. Continua .

Sentiamo spesso parlare di benessere , di massaggi, di luxury Spa. Ma non è facile orientarsi tra le tante offerte proposte anche a Como e dintorni. Quali sono, tra novità e storia, le più interessanti? Iniziamo col dirvi che molte, pur trovandosi all'interno di lussuosi alberghi, sono aperte a tutti per la maggior parte dell'anno. Noi ne abbiamo selezionate alcune ma soprattutto abbiamo provato a darvi qualche suggerimento sulle specialità offerte da ogni Spa del lago di Como - con una piccola fuga in Brianza e in Canton Ticino dove ci sono alcune Spa molto note - segnalandovi alcuni trattamenti speciali che potrete testare solo in questi paradisi del benessere. Insomma tante coccole per il corpo e per la mente in ambienti davvero esclusivi. Continua .

5 . Castello San Lorenzo

A Como dici castello e pensi Baradello. Tuttavia sul Lario ci sono castelli altrettanto interessanti. Ad esempio quelli di Rezzonico e Vezio o del borgo di Corenno di cui vi abbiamo già raccontato la loro storia. Oppure quello di San Lorenzo a Nesso del quale vi parliamo oggi. Il castello dà il nome a una delle principali frazioni di Nesso e ne rappresenta una parte importante della storia: demolito e ricostruito più volte nelle battaglie che infuriarono sul lago di Como tra l'XI e il XVI secolo, oggi i suoi resti sono caratterizzati da tre torri edificate nel 1800. Tra gli altri punti di interesse troviamo a contigua chiesa di San Lorenzo, da cui lo stesso castello prende il nome, e un orto privato da cui si può ammirare il castello. Continua.

La Val d'Intelvi è un luogo che non finisce di regalare magnifiche occasioni per chi desidera camminare nella natura alla ricerca di panorami mozzafiato. Nelle scorse settimane vi abbiamo portato a San Zeno, poi a Orimento e infine a Erbonne. Da questo magico borgo (foto sotto) siamo ripartiti per raggiungere Pian d'Alpe, un'altra vetta dalla quale il lago di Como si mostra da un'insolita angolatura che mette in fila l'isola Comacina, punta del Balbianello e Bellagio Una vista meravigliosa che si manifesta dopo una facile camminata in lieve salita attraverso il sentiero indicato all'interno dell'agglomerato di Erbonne. In poco meno di un'ora si arriva a circa 1000 metri dal'altitudine, dove Pian d'Alpe offre la sua prospettiva unica sul Lario. Da qui si può ripartire per uno dei rifugi storici dei monti lariani, il Prabello, attraverso mulattiere nel bosco e sentieri attorniati da larici. Grazie a questo inverno mite e con poca neve, anche in questa stagione tutti possono raggiungere facilmente la meta. Continua.

7 . Sasso Martino

Un altro luogo incantato del lago di Como appena sopra Griante. Il Santuario della Beata Vergine delle Grazie al Monte San Martino è adagiato su un balcone naturale da cui si gode una vista unica del Lario. La chiesetta esisteva già alla fine del XVI secolo ed era stata battezzata San Martino al Monte. Attorno alla metà del XVII secolo ricevette infine l’attuale nome e titolo. Accadde quando una pastorella in cerca d’acqua trovò casualmente la statua della Madonna in una caverna, ora conosciuta come “Buco della Madonna”; la statua lignea, finemente rifinita e probabilmente risalente al tardo Quattrocento, fu portata in paese, ma la leggenda narra che il manufatto fu miracolosamente ritrovato di nuovo sulla montagna. Un secolo prima, la zona era devastata da soldati e mercenari delle nazioni Riformate: conseguentemente, si pensa che molte immagini furono nascoste per evitarne la profanazione. Continua.

8 . Treno del Foliage

Lo spettacolo del foliage a pochi chilometri da Como, godendo tutto lo spettacolo in treno. In autunno, il percorso della ferrovia con il Centovalli Express e il Vigezzo Vision diventa un quadro multicolore, con i boschi che si tingono di tutte le tonalità del rosso, giallo e arancione. Uno spettacolo della natura da vivere viaggiando sui nostri treni attraverso boschi e vallate selvagge. Tutti i giorni i treni collegano i due capolinea, Domodossola e Locarno (facilmente raggiungibile in auto o in treno da Como) attraversando un paesaggio mozzafiato lungo un percorso di 52 km con vedute spettacolari e scorci panoramici infiammati dai colori autunnali. sito.