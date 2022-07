Le 10 migliori idee per una gita sul lago di Como nel primo fine settimana di luglio

Un weekend in cui il meteo prevede ancora tanto sole e temperature caldissime. Ecco quindi qualche suggerimento, oltre agli eventi che trovate qui, tra le innumerevoli gite che si possono fare sul lago di Como. Qualche meta per trascorrere questo lungo fine settimana di giugno all'aria aperta alla scoperta delle tante bellezze del nostro magico territorio. Una guida con tutte le escursioni sul Lario: in barca, al lido, in spiaggia. E ancora, i percorsi romantici e un aperitivo e una cena con vista mozzafiato. 1 - Dove fare il bagno Le giornate di sole sul Lago di Como fanno subito pensare a quanto sarebbe bello fare il bagno nelle sue acque, a patto di immergersi, però, nei punti dove l'acqua è più bella e dove il paesaggio è più gradevole, evitando quaindi la zona del Tempio Voltiano, i luoghi ideali non mancano. Alcuni sono già noti ai più, perché comodi da raggiungere o perché vicini a servizi come bar, ristoranti e fermate del bus, altri, invece, non sono così noti alla massa perché più difficili da trovare, ma rappresentano vere e proprie chicche per chi ha voglia di scoprire il Lario godendosi una bella giornata balneare. Ecco, dunque, un elenco dei 10 posti più belli del lago dove fare il bagno, senza pretesa, però, di stilare una classifica. Quella sta a voi, fateci sapere cosa ne pensate. Continua. 2 . Le spiagge più belle Il Lago di Como può vantare ben 170 chilometri di coste. Così, tra lidi e spiagge libere, non mancano i luoghi dove passare qualche ora a prendere il sole e fare un tuffo nel Lario. In questo articolo abbiamo raccolto le 10 migliori spiaggette, facilmente raggiungibili da terra ma certamente anche in barca, quasi tutte sono infatti dotate di un comodo attracco. Continua. 3 . I lidi più belli Ecco una guida con tutti i lidi del nostro incantevole Lario. Location per tutte le esigenze con e senza piscina ma sempre con il lago più bello del mondo a fare da sfondo a un giorno di relax. Da Como fino a Cadenabbia, ecco un piccolo viaggio rinfrescante tra le spiagge attrezzate più amate dai comaschi e dai turisti in questa bella stagione. Ovviamente iniziamo dalla città, alla quale è stata finalmente restituita la sua spiaggia pubblica più amata. Dieci lidi, dieci luoghi dove vivere questi caldi giorni d'estate dalla mattina fino a sera con gli amici o la famiglia. Eccoli tutti. Non vi resta che prendere il costume e sceglierne uno. Continua.

4 . Il lago in barca

Con l'arrivo della bella stagione, e per chi non possiede una barca, il Lario offre molte possibilità per noleggiarne una anche senza patente nautica. L'offerta non manca e ci sono possibilità per tutte le tasche. Vediamo intanto quindi sono le norme da rispettare e dove ci si può rivolgere per affittare un motoscafo e scoprire il Lago di Como attraversandolo nei suo angoli più nascosti e incantevoli. Osservare le ville più importanti dalla barca è un'esperienza unica. Le regole. Una barca che ha una lunghezza dello scafo sino a 10 metri viene classificata come “natante”. 6 metri per una barca a vela. Non è soggetta ad immatricolazione, non c’è alcuna “targa” (viene considerata “bene mobile” come una bicicletta). Se il motore ha una potenza inferiore ai 40 cv non è necessaria la patente nautica per condurlo in tutto il lago. Continua.

5 . Escursioni romantiche

10 . Tramonto sul Lario

Che il Lago di Como sia tra i più belli del mondo (per qualcuno è addirittura il più bello) è cosa nota ormai nei quattro angoli del globo, ma per quanto i Lario sia famoso è sempre una scoperta, anche per chi abita in questo splendido territorio. Impossibile fare una classifica dei posti più belli da visitare lungo queste sponde e in queste piccole valli, ma qualche consiglio, soprattutto ai visitatori che provengono da fuori provincia, non può certo guastare. Ecco allora non una classifica ma un elenco di cinque dei posti più belli, caratteristici o particolari dai quali ammirare senza paura degli assembramenti il tramonto sul Lago di Como. Continua.