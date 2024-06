Le 7 migliori idee per l'ultimo weekend di giugno sul lago di Como

Ultimo weekend di giugno con il meteo che sembra promettere anche ampi sprazzi di sole, soprattutto sabato. Ecco comunque i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, per questo fine settimana di primavera. Qualche idea - ogni settimana aggiungiamo almeno un nuovo percorso - per trascorrere questa pazza stagione tra le magie del nostro territorio. Una guida con tutte le gite sul Lario, sul Ceresio e nei dintorni della nostra magica Lombardia.

UNO . Tutti i borghi

Da Brienno a Valsolda, da una sponda del Lario a quella del Ceresio. Ripartiamo dai borghi e dalla loro storia per suggerirvi qualche altra idea per affrontare questi giorni d'ottobre che ci riportano intatto il piacere di visitare il nostro territorio. Approfittando dei colori dell'autunno, possiamo pensare a una gita fuori porta alla ricerca degli angoli più belli del nostro magico Lario. Ecco quindi una piccola guida per trascorrere il fine settimana alla scoperta di alcuni tra i borghi più suggestivi del lago di Como e di Lugano. Ne abbiamo scelti ben 23 per voi.

DUE . Aperitivo con vista

Se siete in cerca di un posto tranquillo, lontano dai rumori e dal caos della città, vi proponiamo la nostra guida all'aperitivo sul lago di Como. Insieme alle trattorie con vista mozzafiato sul Lario, abbiamo scelto alcuni luoghi iconici dove poter fare un gustoso aperitivo senza rinunciare al panorama unico del nostro Lario, che in primavera e in estate si fa ancora più seducente. Da Como a Cremia, muovendoci da una sponda all'altra del lago, toccando Como, Torno, Tremezzo, Argegno, Sala Comacina, Bellagio, Faggeto, Carate Urio e Laglio. Scopriteli tutti e trovate il vostro preferito. Continua

TRE . Le spiagge del Lario

Il Lago di Como può vantare ben 170 chilometri di coste. Così, tra lidi e spiagge libere, non mancano i luoghi dove passare qualche ora a prendere il sole e fare un tuffo nel Lario facendo però attenzione a dove è vietato. In questo articolo abbiamo raccolto le 10 migliori spiaggette, tutte raggiungibili da terra o anche in barca, quasi tutte sono infatti dotate di un comodo attracco. Continua

QUATTRO . Lidi del Lario

Dopo avervi consigliato i luoghi più belli dove fare un bagno nel lago di Como, ecco una guida con tutti i lidi del nostro incantevole Lario. Location per tutte le esigenze con e senza piscina ma sempre con il Lario a fare da sfondo a un giorno di relax. Da Como fino a Mandello del Lario ecco un piccolo viaggio rinfrescante tra le spiagge attrezzate più amate dai comaschi e dai turisti in questa bella stagione. Dieci lidi, dieci luoghi dove vivere i primi giorni caldo in arrivo dalla mattina fino a sera con gli amici o la famiglia. Eccoli tutti con alcune novità da sottolineare: a Cadenabbia, ex More Beach Club, il lido è ancora chiuso ed è passato al Britannia; il lido di Moltrasio, passato all'Hotel Imperiale, è in fase di restyling; il lido di Menaggio pronto a ripartire sotto la gestione del Grand Hotel Victoria. Continua

CINQUE . Alle Baite

Nonostante il tempo continui a fare le bizze anche alle porte dell'estate, questa è la stagione migliore per godersi una passeggiata in una delle baite non lontano dalla città. Dopo i crotti e le trattorie del lago di Como, abbiamo scelte quattro luoghi immersi nel verde, ma vicinissimi a Como, che offrono panorami mozzafiato e una cucina tradizionale. Luoghi da dove, inoltre, è possibile ripartire per altre escursioni decisamente più impegnative. Continua

SEI . Crotti del Lario

Ci sono luoghi che hanno saputo conservare l'anima, che nel tempo non hanno perso il sapore di un lago di Como vissuto da illustri personaggi che lo hanno saputo raccontare con la passione che ha sempre contraddistinto le loro parole. Stiamo parlando del mai dimenticato Gianni Brera, che qui, al Crotto del Misto, a Lezzeno, scriveva delle sue ciucche memorabili con Mario Soldati e Gianni Clerici, Oppure di Giorgio Bocca, che nella sua rubrica "I ristoranti con le stelle" lo descriveva come "Il miglior ristorante italiano di pesce d'acqua dolce", alla faccia della guida Michelin e di Veronelli che lo avevano ignorato. Altri tempi, altre penne e forse anche un altro Lario. Continua

SETTE . Cascate e pozze smeraldo

Tra i tanti magici borghi che s’affacciano sul Lago di Como, quello di Domaso, con le sue case color pastello, è forse uno dei più belli ma anche forse poco noto. Probabilmente di origine romana, Domaso ebbe nel corso del Medioevo importanza pari a Gravedona, con la quale fu spesso in lotta si per motivi politici, essendo in contrasto con Como, sia religiosi, volendo ottenere autonomia dalla Plebana di S.Vincenzo. L'antico borgo presenta una interessante stratificazione edilizia entro un impianto urbano caratterizzato da ripide viuzze che dalle case a portici sul lago. Continua