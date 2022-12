Le migliori enoteche a Como, ecco i wine bar dove brindare in città

Un bicchere di buon vino in città? Naturalmente stiamo parlando delle migliori enoteche di Como che offrono anche un ottimo servizio di mescita. Locali in cui il vino, rosso, bianco o bollicina, è sovrano e viene prima di ogni altra cosa. Una scelta basata in questo caso su due regole ferree: ampia selezione dei vini da asporto e la possibilità di gustare un bicchiere o una bottiglia ai tavolini o al bancone. Ma anche un occhio a chi è in grado di offrire nel proprio locale calici e bottiglie di produttori declinati al naturale.

1 - Vineria Vitani

Nella magica culla di via Vitani, nello storico quartiere della Cortesella, apre una nuova enoteca. Tuttavia l'impressione per chi entra è quella di trovarsi all'interno di un locale di una grande città. Nonostante il suo nome semplice e in qualche modo anche popolare, Vineria Vitani non solo ti porta in giro per il mondo con le sue bottiglie ma ti fa sentire come a Londra o New York, perché il respiro al suo interno è quello tipico di una metropoli. Centinaia di etichette, scelte tra le aziende più importanti d'Italia, Francia ma non solo: negli scaffali si trovano infatti autentiche chicche dell'enologia convenzionale con un occhio di riguardo anche per i produttori naturali. Il tutto in un ambiente curato in ogni dettaglio.

2 . Castiglioni

Andando verso Porta Torre, in via Rovelli, troviamo invece l'Enoteca Castiglioni, famiglia presente in città fin dal 1958 con la propria rinomata gastronomia. Negli ultimi anni, nell'intento di allargare le proprie attività, ha inaugurato un locale dedicato al buon vino. La scelta è davvero ampia e non si trascura nulla. Al calice sono offerti 20 vini differenti, che è possibile degustare accompagnati da un ricco aperitivo o a pranzo con un ampio menù. Le bottiglie negli scaffali, divisi per regioni, offrono una scelta vasta: 800 referenze tra vini e distillati. Wine Bar Menu con selezione di piatti freddi di qualità. Possibilità di bere dentro e fuori. Si organizzano serate di degustazione e corsi con il gestore, Leonardo Bernasconi, un giovane sommelier profondo conoscitore di picccoli vignaioli che ha dato una svolta "naturale" all'enoteca.

3 . Pronobis

In centro storico, in via Lambertenghi, ecco un locale imperdibile per gli appassionati del frutto di Bacco. Stiamo parlando di Pronobis, bottega con ristoro attiva da qualche anno con scelte molto attente e selezionate. La cura dei gestori è dedicata non solo al vino ma anche al cibo: sia a pranzo, con un menù davvero completo, sia all'ora dell'aperitivo quando i bicchieri possono essere accompagnati da ricchi taglieri. L'offerta in mescita è buona così come la selezione delle bottiglia, sempre più improntata ai vini provenienti da piccole aziende artigianali. Una sorta di buon compromesso tra i grandi nomi del vino e la nicchia (sempre più importante) dei vignaioli naturali.

4 . Capitan Drake

Poco oltre le mura, si incontra infine l'enoteca Capitan Drake di via Benzi. Attivo d'anni, è un locale modernissimo in cui c'è un solo re: il vino. Le bottiglie sono selezionate con cura tra i produttori italiani che rappresentano il panorama vinicolo con vitigni autoctoni e regionali. Dall’estero la selezione è concentrata sui vini più rappresentativi per ogni nazione, ad esempio nessuno meglio dell’Argentina per il Malbec e del Sud Africa per il Pinotage ma anche la Nuova Zelanda con i suoi Pinot. Ottima cura anche per il momento dell'aperitivo improntato sulla qualità e sulla ricerca dei prodotti. Anche qui, ma è così ormai in tutte le enoteche più attente, il vino naturale sta conquistando i suoi spazi. La conoscenza di ciò che viene offerto resta sempre al massimo della competenza enologica.

Da Gigi

Uno dei locali tra i più conosciuti del centro storico, l'Enoteca da Gigi. Attiva a Como in via Bernardino Luini fin dal 1930, di generazione in generazione, ormai siamo alla quarta, il locale è un punto di riferimento per chi ama sorseggiare un buon vino all'aperitivo. Una buona selezione di bianchi, rossi e bollicine al calice e un'ampia scelta di bottiglie da tutta Italia e dall'estero, che si possono gustare anche ai tavolini all'esterno, fanno di questa enoteca una garanzia. Unica pecca, almeno per chi scrive, la quasi totale assenza dei prodotti cosiddetti "naturali". Ma guai a parlarne a Gigi, non ne vuole sapere opponendo una fiera resistenza. Anche se recentemente in vetrina è apparsa una magica bottiglia di Josko Gravner, uno dei maestri della biodinamica in Italia. Un segnale?

Quaranta4

Autentici sperimentatori, alla costante ricerca di quel qualcosa che faccia la differenza, di unico. 44, in via D'Annunzio a Como - zona Prestino - infatti, è specchio della passione del desiderio di scoperta. Per questo dopo la consolidata esperienza nel mondo della caffetteria hanno deciso di rilanciare questo marchio puntando sulla qualità: una ristretta selezione di prodotti e un'offerta assolutamente originale. La loro cantina è un mondo a parte fermo nel tempo dove si respirano profumi autentici. Sono il punto di riferimento per tutti coloro che vogliono essere stupiti ogni volta che aprono una bottiglia, per gli intenditori e per gli appassionati. Qui trovano spazio etichette e cantine, poco conosciute o emergenti che si distinguono non per la quantità ma per la qualità del prodotto. Selezioniamo i migliori produttori viaggiando alla scoperta di vigneti italiani e d'oltralpe con l'intento di offrire proposte di qualità che esulano dalla grande distribuzione. Inoltre grazie all'esperienza e alla passione non vi consigliamo semplicemente ma vi accompagnamo nella scelta.

In rete ma non solo

L'obiettivo è quello di porsi come punto di riferimento del vino naturale in città, sia per i ristoranti che per le enoteche. Diversamente da quel che succede in rete, che ha logiche commerciali diverse, Enoteca Liquida offre anche un approccio diretto, con la possiblità di avere a disposizione alcune etichette in esclusiva per Como grazie al bellissimo rapporto di amicizia che hanno stretto con alcuni vignaioli che fanno dei vini pazzeschi. Stesso discorso vale per i consumatori finali della nostra città, per i quali vogliono diventare un vero e proprio negozio virtuale di vino. Effettuano consegne a domicilio in zona centro Como e limitrofi ma organizano anche ritiri presso il loro magazzino.