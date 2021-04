I migliori notebook economici

Nello sterminato settore dei computer portatili è possibile trovare modelli per tutte le tasche e per tutte le esigenze. Oggi ci occupiamo in particolare dei migliori notebook low cost attualmente presenti sul mercato.

Pc portatili con incluso il sistema operativo Windows 10, dalla buona qualità costruttiva, ottimi per la navigazione su Internet e sui social, per la visione di film e serie Tv e utilizzabili senza problemi con gli applicativi Office come Word ed Excel.

Notebook resistenti e leggeri, dalla completa connettività ed in grado anche di far girare giochi non molto esigenti in termini di prestazioni. Portatili, inoltre, dalla buona autonomia e dotati di una comoda tastiera con un ampio touchpad.

Scopriamo, quindi, quali sono i migliori Pc portatili economici attualmente sul mercato.

1. Chuwi Corebook Pro: processore Intel Core i3

Iniziamo la nostra rassegna dal Chuwi Corebook Pro, notebook low cost con a bordo un processore Intel Core i3 6157u a 2,4 Ghz, affiancato da 8 GB di Ram e un SSD da 256 GB. Pc portatile dotato di schermo da 13,3 pollici con risoluzione 2K e scocca in alluminio. Ricordiamo, infine, il sistema operativo Windows 10 Home.

Scopri di più su Amazon a 399 euro

2. Chuwi HeroBook Pro: SSD da 256 GB

Da Chuwi arriva, anche, l'HeroBook Pro: un notebook dotato di schermo da 14,1 pollici con risoluzione Full HD. Un PC portatile equipaggiato con un processore Intel Celeron N4000, con una frequenza fino a 2.6GHz, affiancato da 8 GB di Ram e con un SSD da 256 GB. Ricordiamo, infine, la batteria da 38 Wh con un'autonomia fino a 9 ore.

Scopri di più su Amazon a 359 euro

3. Teclast F6: ultrasottile

Teclast propone il notebook F6, un modello ultrasottile con scocca in allumino e peso di 1,28 Kg, spinto da un processore Intel Celeron Apollo Lake. Passiamo alla memoria con 8 GB di Ram e SSD da 128 GB. Non dimentichiamo lo schermo, un display IPS da 13,3 pollici con risoluzione Full HD e il sistema operativo Windows 10.

Scopri di più su Amazon a 309 euro

4. Acer Aspire 1: display da 14"

Da Acer arriva il notebook Acer Aspire 1 A114-32-C2A6; un Pc portatile decisamente economico con processore Intel Celeron N4020, 4 GB di Ram e storage eMMC da 64 GB. Non dimentichiamo il display da 14" HD e Windows 10 Home.

Scopri di più su Amazon a 279 euro

5. Alldocube KBook Lite: schermo ad alta risoluzione

Nella nostra rassegna anche l'Alldocube KBook Lite, notebook con schermo da 13,5 pollici con risoluzione di ben 3000x2000 pixel. Ricordiamo, inoltre, il processore Intel Celeron N3350 affincato da 4 GB di Ram ed un SSD da 128 GB. Infine citiamo la scocca in alluminio ed il peso di 1,4 Kg.

Scopri di più su Amazon a 269 euro

6. XIDU Tour Pro: schermo da 12,5"

Nella nostra rassegna è presente anche l'XIDU Tour Pro: un compatto notebook dallo spessore ridotto, dotato di display da 12,5 pollici con risoluzione 2.5K (2560x1440). Ricordiamo anche il processore Intel Celeron 3867U, affiancato da 8 GB di Ram e con uno storage da 128 GB eMMC.

Scopri di più su Amazon a 429 euro

Continua a leggere su QuiComo.it