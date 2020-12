La Miascia, il dolce tradizionale del lago di Como ha conquistato anche Roma

Tornano in tavola le ricette della nonna con oltre otto cittadini su dieci (82%) che in questi giorni acquistano prodotti di origine nazionale per preparare i dolci e gli altri piatti della tradizione e sostenere l’economia nazionale dopo la crisi causata dalla pandemia.

E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixe’ diffusa in occasione del lockdown delle Feste con la sfilata dei dolci regionali del Natale nel mercato di Campagna Amica al Circo Massimo in via San Teodoro 74 a Roma: qui è arrivata anche tradizionale miascia lariana, in rappresentanza della tradizione lariana e altolombarda. La ricetta della tradizione povera del lago di Como è stata, quindi, svelata ed ha riscosso grande successo.

Inoltre, sempre al mercato della capitale, i cuochi contadini hanno svelato i segreti della cucina per i dolci locali ed è anche possibile fare acquisti last minute per regalare a se stessi o agli altri prodotti agroalimentari da mettere sotto l’albero o portare a tavola.

Con tutto il Paese in zona rossa, la preparazione casalinga dei dolci della tradizione – sottolinea Coldiretti Como Lecco - consente di utilizzare al meglio il maggior tempo da trascorrere tra le mura domestiche ma anche di risparmiare e ridurre al minimo le uscite. Si tratta spesso di specialità le cui ricette sono tramandate da generazioni e rappresentano un vero e proprio patrimonio culturale del Paese. Accade così che, assieme agli immancabili panettone ed il pandoro sulle tavole sono tornate anche le ricette casalinghe della tradizione contadina.

Da Nord a sud del Bel Paese – sottolinea la Coldiretti – le specialità riscoperte sono moltissime e tutte fortemente legate al territorio. Oltre alla miascia, in tutta l’area lariana sono presenti i dolci e i “pani dolci” con l’uvetta, mentre nella zona di Bellagio è di tradizione il pan mataloch con il suo ricco impasto.