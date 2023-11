I 5 mercatini di Natale più belli della Lombardia che aprono a dicembre

Manca un mese a Natale e si entra nel vivo delle iniziative che riguardano il periodo più amato dell'anno da grandi e piccini. Avevamo scritto dei 5 mercatini che già a novembre avevano colorato alcune città della Lombardia con lucine, leccornie e idee regalo, vediamo adesso quali sono i mercatini più belli di dicembre.

In primis non dimentichiamoci ciò che succede a Como che proprio da oggi, domenica 26 novembre, da il via al Natale a Como: pista di pattinaggio fronte lago, giostra dei cavalli e le casette in piazza Peretta. Ecco quindi, rimanendo in Lombardia e non troppo lontani da Como, i 5 mercatini da non perdere.

La Città dei Balocchi a Cernobbio

A Cernobbio dal 7 dicembre avrà inizio la Città dei Balocchi nella sua 30° edizione. Quest'anno la magia si diffonderà tra il Borgo, la Riva di Cernobbio e la magnifica Villa Bernasconi: atmosfera indimenticabile garantita. Emozioni, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia garantiti. Rimanete aggiornati con il programma sulla pagina Instagram della manifestazione.

Sotto i portici di Brienno

Brienno è una bomboniera tra lago e monti, un concentrato di case, chiese ed angoli che in poco raccolgono la storia, il vissuto, la tradizione.

Brienno è natura su verso i monti giù lungo il lago, è intrico di vie, portici, scale e allora ecco l’idea dei mercatini sotto i portici: bancarelle natalizie, tipiche e inedite in un percorso di luci, colori e profumi.

Tanti punti ristoro da cercare e gustare in un’atmosfera speciale. E nascosta tra i portici, proprio in fondo, in fondo… la casa di Babbo Natale, ricca di dolciumi e pronta a ricevere la letterina dei tanti bambini in visita.

La 9° edizione si terrà il 2 e 3 dicembre e dall’8 al 10 dicembre 2023! Da non perdere! Qui tante alltre informazioni.

Natale a Lecco

Si accenderanno il 25 novembre le Luci su Lecco, che allieteranno piazza XX Settembre, piazza Cermenati e il centro città con proiezioni, il Villaggio degli Elfi e le luminarie fino al 7 gennaio a cura di Amici di Lecco e Confcommercio Lecco, mentre il 2 dicembre in piazza Mazzini alle 18.30 si accenderà anche il tradizionale albero di Natale.

Dal 3 dicembre al 14 gennaio in Villa Manzoni sarà visitabile la consueta Mostra di presepi promossa in collaborazione con l'Associazione Italiana Amici del Presepio, mentre dal 5 dicembre al 3 marzo al Palazzo delle Paure sarà allestita la grande mostra Capolavoro per Lecco, proposta in collaborazione con Associazione culturale Madonna del Rosario. Domenica 10 e domenica 17 dicembre, dalle 9 alle 19 in piazza Mazzini, troverà spazio la Sagra delle specialità natalizie mentre, a concludere le festività natalizie, sabato 6 gennaio si terrà la consueta Festa della Befana, promossa da LTM Lecco per i più piccoli.

Il mercatino più tradizionale di Milano

Dal 7 al 10 dicembre a Milano tornano gli Oh Bej! Oh Bej!, il più tradizionale e popolare degli appuntamenti della settimana di Sant’Ambrogio, che da cinque secoli anticipa le festività natalizie dei milanesi tra dolci, sorprese e curiosità di ogni tipo.

Organizzata in onore del Patrono della città, Sant’Ambrogio, festeggiato il 7 dicembre, la fiera dura quattro giorni ed è tappa obbligata per ogni milanese a caccia del regalo perfetto o, semplicemente, dell'occasione giusta per respirare la vera atmosfera natalizia.

La fiera quest'anno sarà aperta dal 7 al 10 dicembre intorno al Castello Sforzesco e in Parco Sempione.

Si possono trovare prodotti di ogni genere e per tutte le tasche: vi espongono infatti rigattieri, fioristi, artigiani, mestieranti, venditori di stampe e libri, maestri del ferro battuto, rame e ottone, giocattolai, venditori di dolci, oltre alle bancarelle di caldarroste, le tradizionali castagne affumicate infilate a formare lunghe “collane”, e produttori di miele e affini.

L'accesso è gratuito.

Il Villaggio di Natale a Sesto San Giovanni

Parliamo di 25mila metri quadri di superficie, con tantissime attrazioni in un'atmosfera da favola. In Lombardia è il primo di questo genere. La Magia del Natale, così si chiama, sarà apert fino al 7 gennaio 2024 al Carroponte di Sesto San Giovanni.

“Un vero e proprio paese incantato che in un batter d’occhio trasporterà il pubblico in Lapponia, a migliaia di chilometri di distanza, per vivere un’esperienza entusiasmante che stupirà grandi e piccini, in cui riscoprire la parte più giocosa di se stessi e in cui anche gli adulti potranno concedersi il lusso di tornare bambini per qualche ora, assaporando una sensazione di felicità pura e genuina che solo la magia del Natale è in grado di creare” promettono gli organizzatori dell’evento prodotto da Razmataz".