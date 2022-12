I 7 mercatini di Natale più belli sul lago di Como e dintorni

Almeno sino all'8 gennaio gran parte del Lario vivrà l'atmosfera del periodo anche grazie ai mercatini di Natale che in molte città del nostro territorio stanno colorando vie e piazze. Naturalmente iniziamo dal capoluogo che, prima di regalare la Città dei Balocchi da Cernobbio, che l'ha chiusa dentro Villa Erba per trovare uno spazio comunque importante, aveva fatto scuola in Lombardia anche grazie al Magic Light. Ma sono comunque molte sparso su tutto il Lario le casette di Natale. Qui abbiamo raccolto le più interessanti di cui abbiamo scritto in questi giorni.

1 . Natale a Como

Natale a Como 2022 si snoda nelle vie e nelle piazze del centro tra mercatini, punti di ristoro e attrazioni per grandi e piccini.Nella magica atmosfera natalizia, i visitatori potranno muoversi tra le 50 casette in piazza Cavour per acquisti di prodotti artigianali e tipici del territorio, le 20 casette dedicate allo street food di viale Corridoni e le 3 casette di piazza Grimoldi che, a turno, ospiteranno le associazioni del territorio. In piazza Duomo sarà possibile ammirare l’Albero di Natale mentre le illuminazioni nelle vie centrali renderanno più suggestive le passeggiate nelle vie della Città.

La città di Cernobbio è il luogo dove vivere l’atmosfera di gioia e serenità di un Natale sul Lago. Partendo dalla storia e dall’esperienza che l’hanno fatta diventare l’evento più importante del periodo natalizio, Città dei Balocchi Lake Como porterà nel Borgo, in Riva, nel parco di Villa Erba, a Villa Bernasconi e nelle frazioni di Piazza S. Stefano e Rovenna qualcosa di nuovo e ancor più originale rispetto al modello copiato in tutta Italia. Con l’inaugurazione del Parco di Villa Erba, dove si tengono in mercatini, e l'ateso debutto del Magic Light Festival, si sono accese anche l’albero di Natale, Villa Bernasconi e le illuminazioni del Borgo, in concomitanza con la tradizionale festa in via 5 Giornate “A spasso con Babbo Natale” organizzata dall’Associazione Amici di Cernobbio.

Una kermesse di luci e storie animerà Bellagio Meravigliosa, un evento che coinvolgerà cuori e menti offrendo agli abitanti e ai visitatori la possibilità di immergersi nelle storie legate alla cultura di Bellagio. Nel centro del Borgo, nel Parco Martiri della Libertà, si accenderà dall’8 dicembre l’installazione luminosa Living Trees, una realizzazione inedita in uno degli spazi pubblici della Perla del Lario, cuore verde tanto amato dai residenti quanto apprezzato dai tantissimi visitatori che passano di qui. La luce, simbolo del Natale, risplenderà nel giardino, ambiente peculiare del Centro Lago e di Bellagio, con un risultato unico che interpreterà al meglio l’originalità del territorio. L’opera è realizzata da Como Lighting, azienda dallo stretto legame con il territorio, partner creativo ed esecutivo del progetto, specializzata nella produzione di elementi illuminotecnici led ad alta tecnologia e a basso consumo.

Manca poco e già nell’aria c’è quel non so che che annuncia l’arrivo del Natale. Quest’anno c’è un luogo, sul Lago di Como, in cui l’atmosfera natalizia arriverà in una veste nuova: sono “I Vicoli di Santa Claus” a Lemna di Faggeto Lario. Sabato 17 e domenica 18 Dicembre i vicoli del paesino sulla sponda del lago vedranno andare in scena la seconda edizione dei Mercatini di Natale, regalando un’atmosfera magica e quasi irreale, con le loro luci calde, i profumi di biscotti appena sfornati, i sorrisi dei bambini e le melodie natalizie.

5 . Natale a Brienno

Mercatini di Natale questo fine settimana a Brienno grazie all'associazione "Noi di Brienno". Sabato 10 dicembre si inizia alle ore 15. I bambini troveranno la casa di Babbo Natale per la consegna delle letterini. Per loro tanti dolciumi. Domenica 11 dicembre i mercatini aprono alle 10 del mattino. Dalle ore 14 e dalle ore 17 visite guidate alle "Gallerie da Mina" del Puncet. Babbo Natale sarà sempre presente per incontrare i più piccoli. La manifestazione si svolge in collaborazione con il circolo AICS, Gruppo Alpini e Società Filarmonica.

6 . Natale a Cantù

Sono oltre 50 le iniziative in programma per grandi e piccini che animeranno Cantù nel mese di dicembre e nella prima metà di gennaio, ma il calendario è destinato ad arricchirsi con l’arrivo di nuove proposte, grazie alla collaborazione delle tante associazioni del territorio. In piazza Garibaldi già da qualche giorno è presente la pista di ghiaccio, che grazie alle sue dimensioni ospiterà quest’anno anche spettacoli di pattinaggio. Già posizionato anche il grande albero di Natale, alto 12 metri e i mercatini.

7 . Natale a Carimate