Menaggio, il caffè al tavolo costa 4 euro. Ma per i Comaschi è giusto così

Un bellissimo panorama vista lago e la voglia di sorseggiare un caffè comodamente seduti al tavolino, il tutto per la modica cifra di 4 euro. Amareggiato, anzi proprio arrabbiato per il prezzo a suo avviso eccessivo si sfoga sui social, ma, ad onor di vero, sono molti, la maggior parte, i Comaschi a dare ragione al bar e non al consumatore.

"Ma basta, scrivono nel dibattito sorto nel gruppo Sei di Como Se..., se non vuoi spendere bevilo a casa punto!Cosa credi che le bollette aumentano solo per te?". L'aumento delle bollette, quindi, sembrerebbe alla basa dell'aumento di ogni cosa, anche di un semplice caffè. In tanti giustificano questo caffè d'oro per la posizione e ribadiscono che nessuno obbliganessuno a frequentare alcuni posti: "Se venivi a limido comasco lo pagavi 1.10 euro ma non c'è il lago".

"Se tu l'avessi preso a Cinisello Balsamo vista tangenziale forse l'avresti pagato 1,50.... La volete capire che nei posti belli si paga anche la vista? Chi gestisce il locale e magari deve pagare l'affitto lo paga con le tariffe di Menaggio vista lago, non con quelle di Cinisello Balsamo vista tangenziale!". C'è però anche qualcuno che difende il consumatore e fa due calcoli in proporzione: "Quindi in proporzione 4 euro un caffè, 12 euro un panino, 36 euro un bicchiere di vino?....ma è per la vista!"