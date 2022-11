Mel Gibson a Como per le strade del centro

Mel Gibson è in Italia, e questo è sicuro. Solo una settimana fa l'8 novembre è atterrato a Palermo all'aeroporto Falcone Borsellino insieme alla sua compagna l'attrice Rosalind Ross e alla figlia di 8 anni. Qui è stato subito immortalato con gli assistenti aeroportuali e le foto sono finite sulla pagina ufficiale di Facebook del Falcone e Borsellino.

Esasperato dalle corse degli ammiratori siciliani desiderosi di ottenere un selfie con lui, come riportano anche i colleghi di PalermoToday, ha lasciato il capoluogo siciliano con un giorno d'anticipo per arrivare sul lago di Como.

Ieri 17 novembre è stato avvistato a Como, in centro. È andato in un negozio di via Lambertenghi a comprare alcuni oggetti di ceramica. In realtà sarebbe quasi certo che il motivo per cui l'attore premio Oscar si trova in Italia è quello di cercare nuove location per il suo prossimo film. Per questo motivo, oltre a Como, il protagonista di Braveheart (impossibile non accostare automaticamente il suo nome a questo mitico film) avrebbe in programma di visitare altre location sul lago di Como. Sperando che i fan comaschi non lo facciano "scappare" come quelli siciliani.