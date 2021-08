Matrimonio da favola di una coppia di turchi sul lago di Como: Villa Olmo blindata

Per tutto il weekend la splendida location sarà esclusiva per le nozze di questa facoltosa coppia turca

Tornano i grandi matrimoni sul lago di Como. Come accadde in passato con le nozze dei due indiani di Bollywood, anche questo fine settimana ci saranno festeggiamenti esclusivi e in grande stile a Villa Olmo, che sarà blindatissima fino a martedì. La fastosa festa in realtà è prevista per questo fine settimana ma poi gli addetti ai lavori dovranno smontare e smantellare tutto, quindi serviranno ancora i primi due giorni della prossima settimana. Non si potrà passare nel parco solo sabato 28 agosto, mentre, gli altri giorni è stato approvato per turisti e non solo, il passaggio di attraversamento lungo il lago e si potrà anche andare nella zona verde dietro Villa Olmo. Gli sposi sono due facoltosissimi turchi e sarebbe il padre di lui ad essersi sobbarcato tutte le spese della cerimonia.

La preparazione delle sfarzose nozze è cominciata lo scorso giovedì e sembrerebbe, come riportato anche su Il Corriere della Sera, che il Comune abbia incassato, solo per l'affitto della location 250mila euro. Si vocifera che dopo la coppia turca sia prevista la cerimonia per due sposi americani che vorrebbero la Villa per 30 giorni, un mese intero, il prossimo anno. Cosa che, se confermata, porterebbe nelle casse del comune circa un milione di euro.