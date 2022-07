Un matrimonio nel lusso è sempre firmato "Lake Como"

Dici nozze e e pensi lago di Como. Declinato in tutte le lingue del mondo, quando dicono matrimonio molti futuri sposi pensano al Lario. Perché se un luogo lo scelgono i vip, allora diventa un sogno per tutti. E quando si pensa al giorno del fatidico sì, a Como c'è chi ha un storia quasi vicina al secolo, manca solo un lustro.

L’occasione può essere il matrimonio ma anche una festa, anche se sono sempre di più le richieste di un ricordo unico, da portare con sé, che parli dell’arte tessile Made in Lake Como. Ed è così in pochi giorni viene confezionato un capo couture per i clienti più esigenti. Una magia? No, una felice realtà, da quando Monica Gabetta Tosetti, chirurgo, imprenditrice e stilista, ha ideato questo nuovo servizio d’alta moda, di “luxury” veloce, fatto con sete e sartorialità lariana. Una felice realtà: un servizio d’alta moda pronta non si improvvisa: e infatti è dal 1927 che l’atelier Tosetti è un punto di riferimento per l’alta moda sposa e cerimonia.

Oggi guidata da Giovanni Tosetti e sua moglie Monica che, proseguendo la tradizione di famiglia, continuano a rispettare l’essenza di eleganza contemporanea tramandata dai fondatori Battista e Maria Tosetti. “Il risultato è - commenta Monica Gabetta Tosetti - che sempre più turisti internazionali chiedono un abito con sete comasche, per un evento o da regalare come souvenir speciale per un proprio caro” Una realtà vincente, grazie alla quale è stata poi inaugurata la linea Gaga Luxury Como, che unisce la sartorialità di Tosetti con l’innovazione dei tessuti di Laboratorio Tessile di Mara Gabriele. Perché la nostra ambizione è quella di realizzare ogni sogno e desiderio dei nostri sposi e clienti”.