Proposta di matrimonio: il lago di Como battuto solo dalla Fontana di Trevi

Il lago di Como è secondo in classifica tra le destinazioni italiane più romantiche per la proposta di matrimonio, rispettivamente con più di 4 milioni di views su TikTok e 2.048 post su Instagram, per un totale di 4.152.048 ricerche sui social media. Lario superato solo dalla Fontana di Trevi, la destinazione in questo senso più popolare in Italia, con oltre 16 milioni di visualizzazioni su TikTok e post su Instagram. Anche Positano, Venezia e Capri si collocano tra le località italiane più popolari per la proposta di matrimonio, con centinaia di migliaia di vews sui social media. Scelto dai vip di tutto il mondo per il fatidico sì, il lago di Como resta quindi in vetta tra le location più popolari d'Italia. Non solo nozze ma anche tanto cinema, come dimostra il recente successo della serie Mr. e Mrs. Smith in onda su Prime. Con la nuova stagion turistica sempre più vicina, a Pasqua mancano meno di due mesi, ci sono quindi tutte le premesse per un altro boom. Insomma quell che il Lario sta vivendo non è certo solo un fenomeno social.