Lago di Como, master chef: Vincenzo Guarino lascia il Mandarin Oriental di Blevio

In questa difficile stagione segnata dalla pandemia, anche in grandi alberghi a 5 stelle hanno dovuto un po' reinventarsi tra mille difficoltà e gli stop dovuti ai lockdown. Il 2020 si può quindi definire, senza paura di essere smentiti, la stagione nera del turismo anche per il Lago di Como. Tutti sperano che il 2021 sia migliore e in questo senso anche il Mandarin Oriental di Blevio dovrà ripartire cercando anche un nuovo chef che prenda il posto nella gestione del ristorante L'Aria, dopo l'annuncio dell'addio da parte del suo chef stellato. Vincenzo Guarino ha infatti ufficializzato il suo addio al Lario sulla sua pagina Facebook:

"La mia avventura presso il Mandarin Oriental Lago di Como finisce allo scadere di questa stagione. Nel 2019 è iniziata un'esperienza intensa, in cui mi sono mi sono misurato con gioia ed entusiasmo con una nuova, importante sfida. Quest'anno è stato particolare sotto molti aspetti. Ci siamo scontrati con ansie e paure, difficoltà e insicurezze, che ancora adesso fanno da sottofondo alle nostre giornate. In questo susseguirsi di eventi particolari, ho avuto la fortuna di lavorare con persone splendide, che hanno contribuito enormemente ad arricchire questa bella esperienza".

"Nel congedarmi dal mio incarico - ha scritto ancora Guarino - non posso fare a meno di spendere alcune parole di ringraziamento nei confronti dei meravigliosi ragazzi e ragazze della brigata di cucina. A voi auguro un percorso ricco ed entusiasmante, fatto di insegnamenti continui e curiosità infinita, perché saranno indispensabili sempre, in ogni momento della vostra carriera. Ringrazio il Mandarin Oriental per la fiducia nell'affidarmi l'incarico. Ho ricambiato con tutto l'amore e l'entusiasmo che ho per questo lavoro.