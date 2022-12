Marracash, il suo nuovo video Importante girato all'Albert Club di Fino Mornasco

Importante è il titolo del nuovo singolo del rapper Marracash, uno dei più amati in Italia. Il video di questo brano è uscito solo 18 ore fa e vanta già quasi 100mila visualizzazioni. Questo non stupisce dato l'enorme seguito dell'artista che su Instagram ha oltre 2 milioni di follower. Il videoclip è stato girato in buona parte davanti all'Albert Club di Fino Mornasco. Nelle scene iniziali sotto la pioggia si vede Marracash uscire dal locale, con l'inconfondibile insegna alle spalle. "Chiudiamo il 2022 con un’altra piacevole soddisfazione", scrivono dall'Albert Club. La regia del video è stata affidata a Ludovico di Martino. Ecco il video.

Importante, è la canzone contenuta nella deluxe di “Noi, loro, gli altri”. Il testo, molto malinconico come il suo beat, parla di quell'attimo in cui si lascia andare qualcuno o qualcosa e sicuramente c'è chi pensa alla sua storia con Elodie ma, come sempre nei suoi testi, sono chiari anche i dissensi verso quello che accade nella società, scrive: "Piove su attivisti che imbrattano i monumenti, sugli sbirri che manganellano gli studenti. Piove sopra gli incendi, è come se li alimenti. Penso alle cose brutte che dirò mentre spero di rivederti". A ognuno il libero arbitrio di interpretare questa canzone di Fabio Bartolo Rizzo (in arte Marracash), forse il miglior rapper italiano di tutti i tempi.