Francesco Facchinetti e la puzza incessante a Mariano Comense: "Ora basta, sembra di stare in una latrina"

Una puzza infernale, "come se ci fosse una latrina a cielo aperto", cosi' Francesco Facchinetti sui social, tramite Instagram lancia la sua petizione e raccolta firma per far cessare questo odore che, sembrerebbe da anni a periodi alterni, si espande a Mariano Comense, dove lui vive con la famiglia. Chiede aiuto, nelle sue Storie, anche al noto programma Striscia la Notizia e non sembra proprio avere intenzione di lasciar correre la cosa. Nei suoi discorsi social ha anche detto di aver già segnalato il problema a chi di dovere ma che nessuno gli ha dato risposte. Tanti i commenti dei suoi follower residenti nella stessa zona che sembrano dargli ragione e lamentano anche loro di subire questa forte puzza tanto da dover chiudere le porte e le finestre di casa e addirittura della macchina, se si trovano in giro in quell'area.

Poche ore fa Facchinetti aveva detto di essere stanco delle prepotenze di alcune aziende che "amano giocare con con gli indifesi ma adesso avete a che fare con uno alto, grosso, brutto, cattivo, incazzato, ricco e potente quindi sono problemi vostri".

Speriamo che la situazione si risolva a Mariano Comense nel mentre per chi volesse firmare la petizione qui il link.