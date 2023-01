Un mare di nuvole sul lago di Como, ecco perché accade in questa stagione

Lo chiamano mare di nubi ma alla base della sua formazione vi è l’inversione termica, un fenomeno legato al raffreddamento notturno e quindi tipico di questa stagione. Al calare della temperatura, quindi tipicamente al tramonto, l’aria si raffredda e diventa più densa, facendosi quindi più pesante, per effetto della gravità tende a scendere lungo i pendii e a ristagnare nelle parti circondate dai rilievi più alti.

I mari di nuvole o nebbia si formano solitamente nelle valli o sopra i laghi in una situazione di massa d'aria stabile e umida a basso livello mentre l'aria è secca a quote più elevate. Quando lo strato di basso livello raggiunge la saturazione, si formano nuvole o nebbia mentre le cime rimangono chiare. Da quest'ultima si scorge solo dalla pianura una vasta distesa ricoperta da un manto nuvoloso. Questo fenomeno si verifica in un'area ad alta pressione quando l'aria si placa in alto e si riscalda, ma uno strato vicino alla superficie si raffredda per irraggiamento o per avvezione di aria fredda.

Un mare di nuvole è quindi un insieme compatto di nuvole viste dall'alto, la cui superficie superiore è relativamente uniforme e può presentare ondulazioni di lunghezza variabile che ricordano le onde. Quando lo strato di nubi è strato o nebbia nella parte superiore senza increspature, viene invece utilizzato il termine mare di nebbia. Questo fenomeno prende il nome dalla sua somiglianza con un oceano, una somiglianza accentuata dalla presenza di montagne che perforano le nuvole e che, per analogia costituiscono così delle "isole".