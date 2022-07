Lago di Como, al Mandarin arriva il "Monday Pizza"

Anche quest’anno Mandarin Oriental, Lago di Como celebra l’amore per la gastronomia e per il buon bere in una cornice tra le più suggestive d’Italia. Per il terzo anno consecutivo, il resort accoglie i maestri pizzaioli da tutta Italia per presentare “Monday Pizza” e alcuni tra i migliori bartender del mondo con le iconiche “Bartenders Battle”.

Monday Pizza

Per quattro lunedì durante l’estate, gli ospiti del resort e del CO.MO Bar & Bistrot avranno l’occasione di avvicinarsi alla storica tradizione artigiana della pizza, grazie ad alcuni tra i più noti Pizza Chef italiani tra cui Massimiliano Prete, dell’insegna Sestogusto di Torino, presente stabilmente nelle guide del Gambero Rosso e di Identità Golose, Salvatore Lioniello, due spicchi Gambero Rosso al suo “Da Lionello” a Caserta, Denis Lovatel di “Da Ezio”, 3 spicchi Gambero Rosso, e Giovanni Mandara, 3 spicchi del Gambero Rosso nella sua Piccola Pedigrotta.

I maestri pizzaioli, insieme allo Chef del CO.MO Bar & Bistrot Giuseppe Cascio e ai Pizza Chef del resort, Carlo e Dario, guideranno gli ospiti in un viaggio gourmet attraverso la tradizione culinaria del territorio, esaltando la ricchezza e il sapore di ingredienti di grande qualità. La serata si aprirà con una sfiziosa entrée, seguita da una selezione delle migliori pizze d’autore. Chiuderà il menu un delizioso dessert tutto italiano, realizzato dal Pastry Chef del resort, Marco Taddeo. Ogni serata sarà accompagnata da una delle eccellenze della vinificazione internazionale.

Calendario “Monday Pizza”

4 Luglio Salvatore Lioniello, Da Lioniello (Caserta) 18 Luglio Massimiliano Prete, Sestogusto (Torino)

8 Agosto Denis Lovatel, Da Ezio (Belluno)

5 Settembre Giovanni Mandara, Piccola Pedigrotta (Reggio Emilia)

“Monday Pizza” si terrà al CO.MO Bar & Bistrot presso il Mandarin Oriental, Lago di Como il 4 e il 18 luglio, l’8 agosto e il 5 settembre, dalle 19.30 alle 22.30, con un prezzo di 85 euro a persona. Un menu degustazione firmato esclusivamente dai Pizza Chef del resort sarà disponibile tutti i rimanenti lunedì da luglio fino a settembre. Per informazioni e prenotazioni si prega di inviare una e-mail all’indirizzo mocmo- foodandbeverage@mohg.com o telefonare al numero +39 03132511.

Bartenders Battles

Dopo il successo delle ultime due stagioni, anche quest’anno gli ospiti di Mandarin Oriental, Lago di Como potranno celebrare l’arte della mixology italiana, nella location mozzafiato del CO.MO Bar & Bistrot, grazie alla collaborazione con Diageo. Dal 1° luglio a settembre 2022, il resort ospiterà un nuovo calendario di serate dedicate all’arte della mixology, durante le quali il Bar Manager del CO.MO Bar & Bistrot Gabriele Contatore sfiderà alcuni bartender da tutto il mondo per creare cocktail originali ispirati ogni sera ad uno spirit diverso.

Le Bartenders Battle cominceranno con Stefano Catino e Martin Hudak del Maybe Sammy, direttamente da Sydney, uno degli eventi di punta della edizione 2022 della Como Lake Cocktail Week, di cui il CO.MO Bar & Bistrot è il campione in carica. Le serate successive vedranno Gabriele sfidare mixologists del calibro di Giacomo Giannotti del Paradiso di Bacellona e Stefano Cattaneo, dell’Antique American Bar, di Bratislava. Gabriele e i suoi ospiti realizzeranno creazioni inedite con i prodotti del portfolio di Diageo Reserve – la collezione di distillati ultra premium di Diageo – nominato come ‘’best selling spirits collection’’ nei migliori bar di tutto il mondo dal Drinks International Brands Report 2020.

Ogni Bartenders Battle sarà un’occasione per una serata all’insegna dell’eccellenza della mixology, dell’ospitalità di Mandarin Oriental e del panorama mozzafiato sul lago di Como.

Calendario Bartenders Battles

1 luglio – Stefano Catino e Martin Hudak, Maybe Sammy (Sydney) 21 luglio – Giacomo Giannotti, Paradiso (Barcellona)

18 agosto – Stefano Cattaneo, Antique American Bar (Bratislava)

Le “Bartenders Battle” si terranno al CO.MO Bar & Bistrot presso il Mandarin Oriental, Lago di Como il 1° luglio, il 21 luglio e l’8 agosto dalle 19.30 alle 22.30. Per informazioni e prenotazioni si prega di inviare una e-mail all’indirizzo mocmo-foodandbeverage@mohg.com o telefonare al numero +39 03132511.