Forbes Star Award 2023, premiato il Mandarin Lake Como

Forbes Travel Guide, il sistema di valutazione globale indipendente per hotel di lusso, spa e ristoranti in tutto il mondo, ha annunciato i suoi ultimi vincitori dello Star Award 2023 Quest'anno. La 65a lista annuale comprende 360 ??hotel a cinque stelle, 585 a quattro stelle e 433 consigliati; 79 ristoranti a cinque stelle, 113 a quattro stelle e 67 consigliati; e 119 spa a cinque stelle e 195 spa a quattro stelle in tutto il mondo. Presenta 48 nuovi hotel a cinque stelle, 64 nuovi hotel a quattro stelle e 45 nuove proprietà consigliate.

L'elenco di quest'anno presenta 48 nuovi hotel a cinque stelle, 64 nuove proprietà a quattro stelle e 45 nuovi hotel consigliati. Diversi nuovi paesi, tra cui Svezia, Norvegia, Danimarca, Tunisia e Cipro, fanno la loro prima apparizione agli Star Awards mentre nove destinazioni internazionali hanno accolto i loro primi hotel premiati con il rating "5 stelle" Forbes: Lago di Como (Mandarin Oriental, Lago di Como), Atene (Four Seasons Astir Palace Hotel Athens), Capri ( J.K. Place Capri), Kuwait (Four Seasons Hotel Kuwait at Burj Alshaya), e Shenzhen (Mandarin Oriental, Shenzhen).

Curiosamente altri due storici e lussuosi 5 stelle del del lago di Como, Villa d'Este a Cernobbio e il Grand Hotel Tremezzo, ottengono da Forbes un rating inferiore rispetto al Mandarin, ovvero 4 stelle, come possiamo vedere sopra. Naturalmente non sappiano su quali elementi si basa il giudizio della pur autorevole guida americana ma il fatto, senza nulla togliere al Mandarin Lake Como, resta quantomeno sorprendente.