Mai arrendersi, il vero Donald Trump ce lo racconta Alessandro Nardone

Il coraggio ad Alessandro Nardone, scrittore comunicatore comasco, non è mai mancato. E nemmeno la fantasia e la sfrontatezza di intrufolarsi con scaltrezza tutta italiana nei meandri della colorata politica americana. Una tavolozza dalla quale Donald Trump ha sempre preferito i colori più forti per dipingere il suo scenario tra l'audace e l'imbarazzante. Tuttavia, la presenza di Biden, una delle presidenze più sbiadite della storia a stelle e strisce, sta contribuendo a rimettere in pista l'indomito ex presidente, uscito di scena nel peggiore dei modi possibili, in un finale quasi tarantiniano ma certamente molto meno divertente. .

“Mai arrendersi - Il vero Donald Trump - si legge nella sinossi - è il libro giusto per chi vuole la verità su Donald Trump, senza i filtri dei media mainstream. Grazie alla sua esperienza come candidato alla Casa Bianca nel 2016 e oltre 200 articoli, incluso un faccia a faccia con Steve Bannon, Alessandro Nardone si conferma tra i più profondi conoscitori italiani di Trump, offrendo una prospettiva unica sul leader più discusso dell’ultimo decennio a pochi mesi dalla rivincita con Joe Biden":

"Il libro non si limita al Trump imprenditore o presidente. Va oltre. L’Autore racconta un uomo che non si arrende mai, che sa rialzarsi ogni volta che viene messo al tappeto e tutti lo danno per spacciato. Un viaggio nel mondo di Donald Trump, scoprendo come ha costruito il suo brand, l’abilità nella gestione delle trattative e la sua visione politica, a cominciare dall’America First e dal suo impatto nei rapporti con la Cina e sulla scena globale, garantendo 4 anni senza guerre. Secondo Nardone, il suo ritorno rafforzerebbe Giorgia Meloni in Europa. Quella di Trump è una storia che guida i lettori attraverso le trasformazioni di un’era, rendendo questo libro un punto di riferimento per chi desidera comprendere le dinamiche del mondo attuale attraverso la realtà americana".

Non sorprende dunque che alla presentazione del libro, che si terrà questa sera, venerdì 24 maggio, alle ore 20.30 presso lo Yacht Club di Como, presenzi il sottosegretario di Stato con delega all'Innovazione Alessio Butti, visto che Fratelli d'Italia (presente insieme all'autore anche il presidente provinciale Stefano Molinari) non ha mai nascosto il suo appoggio politico a Trump. La serata sarà moderata dal giornalista Leandro Diana. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.