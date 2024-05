Magazzino della Pizza arriva a Como

L'annuncio è arrivato in questi giorni sui canali social della catena che ha già aperto i suoi locali a Brescia, Crema, Bergamo e Piacenza. Ora il Magazzino della Pizza arriva anche a Como. L'apertura in città è attesa a breve. Magazzino della Pizza, è una pizzeria con un'attenzione specifica verso la birra artigianale prodotta dal loro birrificio. Le pizze sono cucinate con farine di grano macinate a pietra, alta idratazione e lunga lievitazione (24 ore) per una migliore digeribilità. Offrono anche pizza tipica romana con farina classica e rustica. Inoltre sarà possibile trovere anche il Padellino Gourmet, 6 spicchi di pizza conditi singolarmente.