Lurate Caccivio, un alberello per ogni nato nel 2020

Una bellissima iniziativa parte dal comune di Lurate Caccivio. Come riportato sulla pagina facebook Vivere Lurate Caccivio, ecco cosa faranno sindaco e assessori:

«Sindaco e assessori regalano 52 alberelli: uno per ogni nato

Un alberello per ogni nato nel 2020. L’iniziativa dell’amministrazione comunale per dare il benvenuto ai bambini nati durante lo scorso anno e aprire il nuovo, si spera di “rinascita”, nel segno della nuova vita che fiorisce. Il 2020 un anno difficile, ma la nostra comunità si è arricchita di una speranza di vita “la tua nascita". Gli alberelli sono stati acquistati in un’azienda florovivaistica di Lurate Caccivio con le indennità di carica del sindaco, Anna Gargano, del vicesindaco Isabella Dominioni e dell’assessore Rosanna Anghileri.

La distribuzione è stata effettuata direttamente dal primo cittadino e dal suo vice.

Insieme all’alberello sono stati anche consegnati sacchetti di confetti, donati da una commerciante di Lurate Caccivio.

Quanto prima si farà visita agli ultraottantenni per far sentire loro la vicinanza dell’amministrazione e della nostra comunità.»