La Luna piena rosa sul cielo di Como: quando ammirarla e perché si chiama così

La luna piena del 6 aprile, come spiegano gli esperti di 3Bmeteo, viene anche detta "Luna Rosa". Sarà sicuramente un bellissimo spettacolo ma non dobbiamo aspettarci di vedere il nostro satellite tinto di rosa.

Il nome nasce dal fatto che una varietà di pianta selvatica dai fiori rosa, del genere Phlox, è una delle prime a fiorire in maniera estesa in primavera, tingendo di rosa il paesaggio. Fra i nomi alternativi, la Luna del Pesce, diffuso fra le tribù costiere, quando branchi di pesci risalivano la corrente per deporre le uova.

Giovedì 6 aprile alle 6.34 ci sarà la Luna Piena Rosa. Il nostro satellite si troverà dalla parte opposta della Terra rispetto al Sole, nella costellazione della Vergine. La Terra sarà allineata tra la Luna e il Sole e si verificherà il plenilunio.

Per le Superlune si dovrà aspettare ancora qualche mese e di Superlune ne avremo in abbondanza tra l'estate e l'inizio dell'autunno, saranno 4: il 3 luglio, il 1 agosto, il 31 agosto e il 29 settembre di cui la più bella quella del 31 agosto.