Luna piena del Raccolto: una notte perfetta per vederla (e fotografarla) a Como

Si tratta del primo plenilunio d’autunno. Dopo i due del mese di agosto, il cielo non smette di regalarci altri fenomeni astronomici ricchi di fascino. La Luna Piena di questo mese, detta del Raccolto o della Vendemmia, sarà visibile nella notte di venerdì 29 settembre 2023. Nel Nord Italia, quindi a Como, sorgerà alle 19.20 e la sua luminosità particolare potrà essere ammirata per almeno due giorni.

Appuntamento con la luna piena del raccolto il 29 settembre

Preceduta nei mesi scorsi da quella del Cervo (3 luglio), dello Storione (1 agosto) e dalla Superluna blu (31 agosto), la luna piena del 29 settembre è chiamata "luna del raccolto" perché essendo la più vicina all'equinozio d'autunno, che quest'anno si è verificato lo scorso 23 settembre, viene tradizionalmente associata alla più tipica pratica agricola della stagione.

La luna dunque apparirà leggermente più grande e luminosa rispetto alle lune piene 'classiche' e a quella del Cervo (361.934) ma un po' più piccola di quella dello Storione (357.530) e della Superluna Blu (357.344).

Sebbene la Luna Piena di settembre risulti più distante dal perigeo - ovvero il punto della sua orbita più vicino alla Terra - rispetto a quelle di agosto, la sua grandezza e luminosità risulteranno comunque maggiori rispetto a una normale luna piena.

Inizialmente, quando sarà bassa sull'orizzonte, potrà apparire arancione/rossastra per via del maggior strato di atmosfera che si frappone tra il nostro occhio e il satellite, strato che assorbe maggiormente le frequenze del blu esacerbando quelle del rosso.

Secondo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.it, le condizioni meteorologiche permetteranno di ammirare lo spettacolo astronomico senza difficoltà. Sul nostro Paese, infatti, i cieli saranno pressoché sgombri o quasi di nubi al Centronord. Al Sud invece si potrà avere un maggiore affollamento di nubi, in particolare tra Calabria e Sicilia dove sarà anche possibile qualche rovescio o temporale. Tuttavia, non essendoci una perturbazione organizzata, non mancheranno anche delle belle aperture.