Arriva la Luna piena della fragola sul cielo di Como: quando osservarla

Giugno è un mese tradizionalmente ricco di appuntamenti per gli appassionati di astronomia e anche quest'anno non delude le aspettative.Qui vediamo i principali eventi astronomici segnalati da 3bMETEO con le informazioni dell'Unione Astrofili Italiani, Commissione Divulgazione.

Il nostro satellite regalerà spettacolo con la Luna di Fragola la notte di sabato 22 giugno che raggiungerà il suo apice alle ore 03:08 (ora italiana). Secondo le previsioni su Como portrebbero esserci delle velature spase in cielo quindi è sempe bene consultare il meteo prima.

Questa Luna deve il suo nome a uno dei frutti più amati della bella stagione. Viene anche chiamata Luna piena del miele perché in questo periodo dell'anno vengono celebrati numerosi matrimoni. Si sente sempre di più il desiderio di viaggiare, di stare all'aperto e di muoversi e anche i pianeti sembrano assecondare questa idea di vitalità. Il suo colore non sarà rosa, ma comunque di un’accecante luce bianca che illuminerà la notte.

Lo spettacolo sarà migliore nei luoghi con poca luce artificiale. Potete provare a contattare l'osservatorio di Sormano (qui il link), che comunque propone alti appuntamenti con il cielo di giugno e luglio. Se le condizioni meteo dovessero essere sfavorevoli sarà comunque possibile vedere lo spettacolo della luna di Fragola online ( per esempio su Virtual Telescope Project).

Per gli appassionati segnaliamo inoltre che sabato 15 giugno (a partire dalle ore 21.00) a Albavilla (Como) è in programma un’interessante serata dedicata proprio alla Luna presso l’Osservatorio Sociale Sidus Albaee con i telescopi (e binocoli) dell’associazione. In caso di maltempo, visita guidata all’Osservatorio e conferenza dedicata alle curiosità, alle missioni e ai miti lunari.

Astronomia altri eventi di giugno

Giovedì 20 giugno il solstizio d'estate sancirà ufficialmente l'ingresso nella stagione estiva e sarà la giornata più lunga dell'anno con 15 ore e 15 minuti di luce dalle 5:36 fino al tramonto alle 20:51.

Lunedì 3 giugno Luna e Marte si troveranno in congiunzione nella costellazione dei Pesci, scambiandosi un "bacio" poco prima del sorgere del Sole. La Luna sarà poi nella costellazione del Toro dove mercoledì 5 giugno incontrerà Pleiadi, Giove e Mercurio, mentre mercoledì 26 e giovedì 27 giugno a assere in congiunzione saranno Luna e Saturno nella costellazione dell'Acquario.

Giugno sarà un bel mese anche per chi vorrà esprimere i suoi desideri. Lo sciame delle Eta Ophiuchi continuerà a regalare qualche stella cadente fino a martedì 18 giugno e già a inizio mese saranno attive le tau Erculidi, senza disturbo della luce lunare.