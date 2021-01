Le luci del lago di Como da una nuova prospettiva

Hilton Lake Como si propone alla città con una novità capace di incantare e meravigliare. Terrazza 241 infatti si trasforma grazie ad un progetto avveniristico prodotto da Privitera Eventi e con la direzione artistica della designer Adriana Lohmann che ha curato tutto il progetto illuminotecnico. Grazie a queste strutture, 6 mini serre e una più grande ad unica campata, la superficie ricettiva si amplia fino ad che accomodare 100 posti a sedere al coperto in aggiunta ai 40 già disponibili.

Le strutture La Fenice, sono state studiate, disegnate e prodotte esclusivamente per Hilton Lake Como dal team tecnico di Privitera Eventi, azienda specializzata nella valorizzazione degli spazi in diversi contesti. Le 6 mini serre si trovano a bordo piscina e sono tutte riscaldate e con ingresso separato. Questo permette di vivere un’esperienza unica in uno spazio esclusivo e panoramico. Le pareti trasparenti filtrano e riflettono la luce del giorno e del tramonto e lasciano gli ospiti godere del contesto naturalistico in cui la Terrazza è inserita. Le mini Serre La Fenice si presentano come un mondo nel mondo, contengono idee e creatività luogo di eccellenza dove ritrovare serenità, pace, sicurezza e, sopra ogni cosa, meraviglia.

Ogni serra si distingue per colore e dettagli di stile: lampadari e oggetti di arredo dal forte impatto visivo e scenografico, disegnati e prodotti dalla designer con materiali esclusivi e sostenibili e realizzati interamente a mano. Arredi preziosi, sintesi di una ricerca costante e capaci di esaltare la spettacolarità del luogo e della splendida natura circostante. “Questo progetto, eclettico e visionario, mi ha particolarmente coinvolto”, afferma la designer Adriana Lohmann. “Gli hotel sono un tema sempre interessante perché ogni installazione ha bisogno di essere contestualizzata, in relazione al brand e al tipo di clientela. In questo caso l’obiettivo è stato di andare verso il futuro, trovando soluzioni innovative a nuove esigenze di vita”. La formula di esclusività dei sei “Privè/Serra” nel rooftop, uno diverso dall’altro ed affacciati sulla piscina a sfioro con vista lago, consentono di sperimentare mood ed emozioni interessanti, cambiando ogni volta ambiente.

Nel grande salone trasparente, dove convivono ambienti di open bar, salotti e ristorazione, la proposta ha un taglio internazionale in cui bagliori e cromie metalliche donano accoglienza ed emozione. In questo spazio le luci e gli arredi luminosi sono disegnati Adriana Lohman e prodotti da Kreasdesign e Slide For Life. Un format visionario, in cui un’istallazione di design diventa funzionale alla creazione di piccoli angoli di privacy, dove poter concedersi momenti conviviali, in totale sicurezza e con il lusso di uno spazio e un servizio completamente dedicato. Il concept delle mini Serre sarà presentato ed internazionalizzato durante la settimana del design a New York nel prossimo mese di maggio 2021 all’interno della manifestazione NYCxDesign, inserito nel progetto promozione del Made in Italy #italianexperience.